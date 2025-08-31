باشگاه خبرنگاران جوان ـ «احمد صادقی» سفیر ایران در کانبرا در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به توییت مشاور سیاسی نماینده دائم رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد نوشت: آقای آلبانیز خودش هم می‌دانست که اتهامات وارده بر ایران عزیز دروغین است، اما گویا ایستادگی بر موضع حق و مقابله با دارودسته لابی و مافیای صهیونیستی به سرکردگی کسانی، چون David Adler در AJA و Mark Leibler و خانم Jillian Segal صهیونیست و شوهرش با هلدینگ خانوادگی مالتی میلیاردی شان، برای‌شان هزینه داشت! ببینید در این تصویر چهره‌های آکنده از شرمساری آنها پس از موضع‌گیری علیه ما در بحبوحه جنگ ۱۲-روزه اسرائیل جنایتکار چه اندازه گویای آنچه گفتم، است!

مشاور سیاسی نماینده دائم رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در پیامی در شبکه ایکس خطاب به سفیر ایران نوشته بود: اگر واقعاً استرالیا را دوست دارید، چرا رژیم شما مراکز یهودی را هدف قرار داد و تلاش کرد غیرنظامیان استرالیایی را بکشد؟ واقعا دوست دارم جوابتان را بدانم آقای سفیر.