دورتموند با درخشش گیراسی موفق به کسب سه امتیاز ارزشمند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دورتموند و اونیون برلین در چارچوب بازی‌های هفته دوم فصل ۲۶-۲۰۲۵ بوندسلیگا به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه ۳-۰ به سود زنبور‌ها به پایان رسید.

دورتموند توسط گیراسی گل اول خود را به ثمر رساند و با برتری یک بر صفر نیمه اول را به پایان رساند. در نیمه دوم این بازیکن با گلزنی اختلاف را دوبرابر و زمینه برتری قاطع تیمش را فراهم کرد. در ادامه انمچا گل سوم را زد و در نهایت بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود دورتموند به پایان رسید.

شاگردان نیکو کواچ که در هفته نخست موفق به کسب برد نشده بودند، امشب اولین پیروزی فصل را جشن گرفتند.

برچسب ها: دورتموند ، بوندس لیگای آلمان
