بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دریافت تاییدیه آتش نشانی اکثر سالن‌های موسیقی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره روند ایمن سازی و دریافت تاییدیه آتش نشانی سالن‌های کنسرت گفت: خوشبختانه با رایزنی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته با سازمان آتش نشانی؛ تقریبا تمام سالن‌هایی که اعلام و ابلاغ کردیم توانستند تاییدیه ایمنی و آتش نشانی خودشان را دریافت کنند و تنها چند سالن دیگر مانده که با توجه به جلساتمان با سازمان آتش نشانی به توافقی رسیدیم که با یک گشاده دستی بیشتر و با زمانبدی بهتر استاندار‌های ایمنی خودشان را ارتقا بدهند که فکرمی کنم دستاورد بسیار خوبی است.

وی همچنین افزود که در زمینه هزینه بلیت‌های کنسرت نیز اتفاق‌های خوبی در حال رقم خوردن است.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: با شرایطی که امروز تاکید و تلاش برحفظ انسجام ملی و اتحاد ملی وجود دارد؛ موسیقی می‌تواند در بین هنر‌های دیگر به سرعت و بلاواسطه این فضا را در بین آحاد مردم بوجود بیاورد؛ چرا که موسیقی تنها هنری است که نفوذ بی بدیلی را در بین اقشار مختلف جامعه دارد.

بابک رضایی با اشاره به فعالیت‌های دفتر موسیقی طی ماه‌های گذشته گفت: در تمام این ایام تمام تلاشمان را معطوف به این کردیم که عقب افتادگی‌های سال‌های گذشته را به سرعت جبران کنیم و جایگاه موسیقی ایران را در آن مسیر واقعی و بالندگی خودش قرار دهیم.

 

نگاه دفتر موسیقی فراتر از صدور مجوز‌های موسیقی است

 

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص فعالیت‌های اجرایی این دفتر بیان داشت:نظم و ارتقا جایگاه نظارتی دفتر موسیقی برای من از اهمیت بالایی برخورد است. اینکه دفتر موسیقی فقط به عنوان یک نهاد ممیزی در گذشته شناخته می‌شد؛ برای من مطلوب نبود. معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۲ مورد را موظف می‌کند که مدیر دفتر موسیقی ارشاد باید به آن بپردازد و عملا این مواردی که امروز به آن توجه جدی تری می‌کنیم که برای یکسری دوستان تازگی دارد جزو شرح وظایفی بود که سال‌ها به آن پرداخته نشده است.

رضایی در پایان تصریح کرد: مهمترین وظیفه دفتر موسیقی نظارت در حسن انجام اجرا‌های صحنه‌ای و انتشار قطعات موسیقی است که به نظرم این فقط به موضوع ممیزی‌های محتوایی ختم نمی‌شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی انجمن موسیقی ایران

برچسب ها: انجمن موسیقی ، کنسرت موسیقی
خبرهای مرتبط
محاکمه متهمان حمله مرگبار به سالن کنسرت مسکو با ۱۴۹ کشته
اعلام قطره‌چکانی راه‌یافتگان جشنواره موسیقی جوان؛ بخش نواحی اعلام شد
حاشیه‌های یک انتخاب در انجمن موسیقی و یک واکنش عجیب + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خاطره ابوالفضل آقاخانی از حرف زدن به جای همکار خانم در حین اجرا + فیلم
بلیت سینما‌ها در روز ملی سینما نیم‌بها می‌شود
عنایت حضرت ولی عصر (عج) به آقای نخودکی + فیلم
پاسداشت شاعر پیشکسوت «افشین علاء» برگزار می‌شود
ماجرای شیطنت ابوالفضل آقاخانی در مراسم ترحیم + فیلم
پنج تئاتر میلیاردی شدند
نمایش فیلم مستند «لعبت‌باز» در بزرگ‌ترین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی جهان
چالش دشوار ابجدخوانی در مسابقه تلویزیونی دو نقطه + فیلم
«یوز» راهی سینما‌ها می‌شود/ انیمیشن ایران برای یوزپلنگ ایران
اعلام ساعت‌های تعطیلی سینما در روز دوشنبه
آخرین اخبار
اکثر سالن‏‌های کنسرت تاییدیه ایمنی آتش نشانی گرفتند
«فصل خاک» به زودی روی آنتن شبکه دو
پخش مستند «میدرا» درباره زندگی حضرت نرجس خاتون (س) از شبکه تهران
نمایش فیلم مستند «لعبت‌باز» در بزرگ‌ترین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی جهان
پخش مستند پژوهشی میدرا از شبکه تهران + تیزر
عنایت حضرت ولی عصر (عج) به آقای نخودکی + فیلم
خاطره ابوالفضل آقاخانی از حرف زدن به جای همکار خانم در حین اجرا + فیلم
چالش دشوار ابجدخوانی در مسابقه تلویزیونی دو نقطه + فیلم
ماجرای شیطنت ابوالفضل آقاخانی در مراسم ترحیم + فیلم
پنج تئاتر میلیاردی شدند
بلیت سینما‌ها در روز ملی سینما نیم‌بها می‌شود
«یوز» راهی سینما‌ها می‌شود/ انیمیشن ایران برای یوزپلنگ ایران
پاسداشت شاعر پیشکسوت «افشین علاء» برگزار می‌شود
قدردانی رئیس فدراسیون تیراندازی از پوشش زنده مسابقات قهرمانی آسیا در شبکه ورزش
اعلام ساعت‌های تعطیلی سینما در روز دوشنبه
فراخوان دهمین دوسالانه هنر‌های تجسمی با موضوع «ایران من» منتشر شد
«حکایت‌های کمال» پرمخاطب‌ترین سریال تلویزیون شد
کودکان با «دنیای آوا» مهارت‌های زندگی می‌آموزند
«عملیات مهندسی»؛ تلنگری برای نسل جوان
«ستاره‌های زمین»؛ سفیر جلسات خانگی قرآن در شبکه قرآن
«آتش‌نشان‌ها»؛ روایت هیجان‌انگیز زندگی و مأموریت‌های نیرو‌های امدادی
سری جدید برنامه «دیدی نو» روی آنتن شبکه نسیم
چرا دوبله ایران «استاندارد طلایی» گذشته را ندارد؟