باشگاه خبرنگاران جوان ـ بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره روند ایمن سازی و دریافت تاییدیه آتش نشانی سالنهای کنسرت گفت: خوشبختانه با رایزنیها و پیگیریهای صورت گرفته با سازمان آتش نشانی؛ تقریبا تمام سالنهایی که اعلام و ابلاغ کردیم توانستند تاییدیه ایمنی و آتش نشانی خودشان را دریافت کنند و تنها چند سالن دیگر مانده که با توجه به جلساتمان با سازمان آتش نشانی به توافقی رسیدیم که با یک گشاده دستی بیشتر و با زمانبدی بهتر استاندارهای ایمنی خودشان را ارتقا بدهند که فکرمی کنم دستاورد بسیار خوبی است.
وی همچنین افزود که در زمینه هزینه بلیتهای کنسرت نیز اتفاقهای خوبی در حال رقم خوردن است.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: با شرایطی که امروز تاکید و تلاش برحفظ انسجام ملی و اتحاد ملی وجود دارد؛ موسیقی میتواند در بین هنرهای دیگر به سرعت و بلاواسطه این فضا را در بین آحاد مردم بوجود بیاورد؛ چرا که موسیقی تنها هنری است که نفوذ بی بدیلی را در بین اقشار مختلف جامعه دارد.
بابک رضایی با اشاره به فعالیتهای دفتر موسیقی طی ماههای گذشته گفت: در تمام این ایام تمام تلاشمان را معطوف به این کردیم که عقب افتادگیهای سالهای گذشته را به سرعت جبران کنیم و جایگاه موسیقی ایران را در آن مسیر واقعی و بالندگی خودش قرار دهیم.
نگاه دفتر موسیقی فراتر از صدور مجوزهای موسیقی است
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص فعالیتهای اجرایی این دفتر بیان داشت:نظم و ارتقا جایگاه نظارتی دفتر موسیقی برای من از اهمیت بالایی برخورد است. اینکه دفتر موسیقی فقط به عنوان یک نهاد ممیزی در گذشته شناخته میشد؛ برای من مطلوب نبود. معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۲ مورد را موظف میکند که مدیر دفتر موسیقی ارشاد باید به آن بپردازد و عملا این مواردی که امروز به آن توجه جدی تری میکنیم که برای یکسری دوستان تازگی دارد جزو شرح وظایفی بود که سالها به آن پرداخته نشده است.
رضایی در پایان تصریح کرد: مهمترین وظیفه دفتر موسیقی نظارت در حسن انجام اجراهای صحنهای و انتشار قطعات موسیقی است که به نظرم این فقط به موضوع ممیزیهای محتوایی ختم نمیشد.
