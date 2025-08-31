باشگاه خبرنگاران جوان ؛در مراسم پرشکوه بیستوششمین جشنواره شهید رجایی که با هدف ارج نهادن به تلاشهای بیوقفه دستگاههای اجرایی و مدیران نمونه کشور در راستای ارتقای کارآمدی و بهبود عملکرد نظام اداری برگزار میشود، مهندس مختار سلحشور، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان، موفق به کسب عنوان “مدیر برگزیده” شد.
این انتخاب شایسته، که با تقدیر رسمی استاندار هرمزگان همراه بود، نشان از تعهد، تخصص و رویکرد پیشرو در مدیریت بحران و خدماترسانی در این مجموعه حیاتی دارد.
متن تقدیرنامهای که به پاس خدمات ارزنده مهندس سلحشور به وی اهدا شد، به روشنی گستره و عمق فعالیتهای موفقیتآمیز جمعیت هلالاحمر هرمزگان را به تصویر میکشد.
در این تقدیرنامه آمده است: تلاشهای ارزشمند و کارآمد مدیرعامل و همکارانش در حوزه مدیریت حوادث، انجام مسئولیتهای اداری، مدیریت بحران حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، کاهش عوارض ناشی از آن، افزایش تابآوری جامعه و اجرای سیاستهای عمومی دولت در حوزه رفاه اجتماعی شایسته قدردانی است.
این عبارات، نه تنها به نقش محوری هلالاحمر در پاسخگویی به حوادث و بلایای طبیعی اشاره دارد، بلکه به صورت ویژه، مدیریت مثالزدنی این سازمان در بحران اخیر انفجار بندر شهید رجایی را برجسته میسازد؛ حادثهای که با واکنش سریع و حرفهای تیمهای هلالاحمر، از گسترش ابعاد فاجعهبار آن به طرز چشمگیری جلوگیری شد.
علاوه بر این، تاکید بر “افزایش تابآوری جامعه” و “اجرای سیاستهای رفاه اجتماعی دولت”، بیانگر رویکرد جامع و پیشگیرانه جمعیت هلالاحمر هرمزگان در توانمندسازی جامعه و کاهش آسیبپذیریها در برابر بحرانهاست.
جشنواره شهید رجایی، که هر ساله به نمادی از ارزیابی و تقدیر از دستگاههای اجرایی پیشرو تبدیل شده، بستر مناسبی برای شناسایی و معرفی الگوهای موفق مدیریتی است.
انتخاب مهندس سلحشور در این دوره، نه تنها افتخاری برای وی و مجموعه هلالاحمر هرمزگان محسوب میشود، بلکه انگیزهای مضاعف برای تمامی فعالان این عرصه در جهت ارائه خدماتی موثرتر و کارآمدتر خواهد بود.
منبع:هلال احمر هرمزگان