جنوا ۰ - ۱ یوونتوس/ ستاره رانده شده، فرشته نجات بانوی پیر+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم یوونتوس در هفته دوم سری آ ایتالیا در ورزشگاه لوئیجی فراریس مهمان جنوا بود که با یک گل به پیروزی رسید.
در شبی که کار یوونتوس در زمینِ سفت جنوا گره خورده بود، ضربهی سر دوشان ولاهوویچ دومین برد فصل بانوی پیر را به ارمغان آورد. یوونتوس در کل تابستان بهدنبال فروش دوشان ولاهوویچ بود، اما گلهای او هنوز برای بانوی پیر تعیینکننده است. این ستاره صرب هم در این مسابقه و هم در دیدار هفته نخست سری آ به عنوان یار تعویضی وارد زمین شد و گلزنی کرد. ولاهوویچ به دلیل اینکه حاضر نشد قراردادش که وارد سال پایانی شده با یوونتوس تمدید کند و از رفتن به سایر تیمها هم سر باز زد، در دیدارهای دوستانه پیش فصل از سوی هواداران یوونتوس مورد شماتت قرار گرفت، اما حالا او انتقادها را به تشویق تبدیل کرده است.
البته یووه در ثانیههای پایانی خوششانس هم بود که مهار دی گرگوریو و تیرک دروازه، مانع به تساوی کشیده شدن بازی شدند.
این سومین پیروزی یوونتوس در مسابقات رودرروی اخیر با جنوا به شمار میرفت. دروازه بیانکونری به مدت ۴۰۰ دقیقه پیدرپی در مقابل جنوا بسته مانده است.
در بازی همزمان، تورینو و فیورنتینا به تساوی بدون گل رضایت دادند.