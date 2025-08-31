رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پیامی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به نشستی دولتی در یمن، شهادت جمعی از مسئولان و رهبران ملت یمناز جمله وزیر اطلاع‌رسانی این کشور را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت  در پی شهادت وزیر اطلاع‌رسانی یمن ، به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

در مقابل چشمان حیرت‌زده افکارعمومی جهان و باپشتیبانی تمام عیار کسانی که روزگاری خود را رهبران جهان آزاد می‌پنداشتند رژیم صهیونیستی هر روز گام‌های تازه‌ای را در کشتار زنان و کودکان در غزه و تروریسم هدفمند دولتی در کشور‌های دیگر بر میدارد؛ و در‌های تجاوز و نامنی را بیش از پیش به روی منطقه خاورمیانه می‌گشاید.

در آخرین مورد با حمله به یک نشست رسمی دولتی؛ جمعی از وزرا و رهبران ملت سربلند و پرافتخار یمن؛ از جمله وزیر اطلاع رسانی دولت؛ شهید شرف الدین را به شهادت رسانده است؛ اقدامی که در جریان تجاوز دوازده روزه اخیر خود به ایران نیز مرتکب شد، اما ناکام ماند.

رجاء واثق دارم خون این شهدای بزرگوار سرانجام همچون آتشی خرمن این تجاوزگران صهیونیست را خواهدسوخت و دامن منطقه را از اینهمه تجاوز و نسل کشی پاک خواهد کرد به عون الله.

با سلام و صلوات به روح این شهدای بزرگ و ادای احترام به ملت بزرگ و شجاع یمن و تاریخ پرافتخار آنان؛ امیدوارم جوانان و فرزندان این ملت مبارز پرچم اطلاع رسانی به افکار عمومی جهان را درباره جنایات رژیم متجاوز صهیونیستی زمین نگذارند و از خون پاک شهید شرف الدین هزاران سرباز اگاه و شجاع در جبهه مهم اطلاع رسانی و اگاهی بخشی به ملت‌ها شکل بگیرد. زیرا این رژیم متجاوز و آپارتاید بیش از هر چیزی از رسانه و قدرت اگاهی بخشی آن می‌هراسد و می‌کوشد با ترور خبرنگاران و اصحاب رسانه مانع اگاه شدن جهان از حقیقت جنایتی شود که در غزه و سایر نقاط منطقه هر روز مرتکب می‌شود.

اینجانب بار دیگر ضمن همدری با خانواده این شهدای عزیز ضایعه فقدان انان را به دولت و ملت یمن تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات برای شهدا و استمرار جهاد و مقاومت را برای آن ملت بزرگ مسالت می‌نمایم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: یمن ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
داوطلب تحریم نیستیم/ همواره در برابر تحریم‌ها توانستیم در چارچوب و راهبرد‌های مشخص حاکمیت حرکت کنیم
در گفت‌وگوی تفصیلی با رسانه KHAMENEI.IR مطرح کرد:
لاریجانی: ایرانی‌ها «تسلیم‌بشو» نیستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاکید رهبر معظم انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین
سپاه: یمن پاسخ کوبنده‌ای به صهیونیست‌ها می‌دهد
پزشکیان دقایقی قبل وارد تیانجین چین شد
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب در پی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان
قالیباف واگذاری اختیارات به استانداران را خلاف قانون اعلام کرد
داوطلب تحریم نیستیم/ همواره در برابر تحریم‌ها توانستیم در چارچوب و راهبرد‌های مشخص حاکمیت حرکت کنیم
ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد
تاکید رئیس‌جمهوری بر تسریع بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه
شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن سند آشکار دیگری از تهدیدجهانی رژیم صهیونیستی است
آخرین اخبار
پیام تسلیت رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پی شهادت وزیر اطلاع‌رسانی یمن
عکس منتشره از سران شانگهای، مربوط به ضیافت غیررسمی و قبل از ورود هیئت ایرانی بوده است
سفیر ایران در کانبرا: نخست‌وزیر استرالیا می‌دانست که اتهامات علیه ایران دروغ است
قالیباف: جوانان کشور در اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی، باانگیزه و پرتلاش هستند
شمخانی: فرصت مهمی برای گشایش گره‌های راهبردی ایجاد شده است
پیام تبریک عراقچی پس از قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان در جهان
لزوم توسعه اورژانس اجتماعی در همه شهر‌های کشور
پیام تبریک رئیس‌جمهور به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در جهان
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب در پی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان
تحریم‌های ناشی از فعال سازی اسنپ بک ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارد/ اروپا ثابت کرد در مسیر آمریکا گام برمی‌دارد
مجموعه پدافند هوایی نقشی ارزنده در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی ایفا کرد
ارتش: رژیم یاغی و جنایتکار صهیونی تهدید جدی علیه بشریت است
داوطلب تحریم نیستیم/ همواره در برابر تحریم‌ها توانستیم در چارچوب و راهبرد‌های مشخص حاکمیت حرکت کنیم
قالیباف واگذاری اختیارات به استانداران را خلاف قانون اعلام کرد
پزشکیان دقایقی قبل وارد تیانجین چین شد
شورش علیه اتحاد مقدس
استفاده از ظرفیت نمایندگان ادوار مجلس در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورای عالی راهبری برنامه هفتم مسئول هماهنگی و تحقق اهداف این قانون است
سپاه: یمن پاسخ کوبنده‌ای به صهیونیست‌ها می‌دهد
تشریح جلسه نظارتی مجلس با وزیر نیرو برای بررسی ناترازی آب و برق
تاکید رئیس‌جمهوری بر تسریع بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه
گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳
پدافند هوایی در راستای تهدیدات نوپدید کارآمدی خود را توسعه دهد
تاکید رهبر معظم انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین
شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن سند آشکار دیگری از تهدیدجهانی رژیم صهیونیستی است
ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
باید راهبرد «ماشه علیه ماشه» را فعال کنیم/با کنترل تنگه هرمز، مسئله انرژی برای اروپا چالشی جدی خواهد شد
شرایط خاص کشور کار دولت را سخت و پیچیده کرد/ رویه‌های غلط اقتصادی سریع‌تر اصلاح شود
رفت‌وآمدهای وزیر امور خارجه به کشورهای همسایه تأثیرگذار بوده است