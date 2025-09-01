باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دفاع از طرح تعرفه‌های خود گفت: «بدون تعرفه‌ها و تمام تریلیون‌ها دلاری که تاکنون جذب کرده‌ایم، کشور ما کاملاً نابود می‌شد و قدرت نظامی ما فوراً از بین می‌رفت».

رئیس جمهور آمریکا در ادامه پست خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «در یک رأی‌گیری ۷ به ۴، گروهی از قضات چپ رادیکال [به این مسئله] اهمیتی ندادند، اما یک دموکرات که توسط اوباما منصوب شده بود، واقعاً به نجات کشور ما رأی داد. من می‌خواهم از او به خاطر شجاعتش تشکر کنم! او ایالات متحده آمریکا را دوست دارد و به آن احترام می‌گذارد».

اخیرا یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا رای داده است که بیشتر تعرفه‌هایی که توسط دونالد ترامپ وضع شده «غیرقانونی» است. ترامپ گفته بود که بر اساس قانون اختیارات اقتصادی و در شرایط اضطراری، اعمال تعرفه بر واردات کالا‌ها مجاز است. اکنون این دادگاه تجدیدنظر فدرال می‌گوید استدلال ترامپ نامعتبر و تعرفه‌های او خلاف قانون است. انتظار می‌رود این پرونده به دیوان عالی آمریکا ارجاع داده شود.

ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، برای اکثر کشور‌های جهان مالیات بر واردات در نظر گرفته است. این مالیات برای کشور‌های اروپایی ۱۵ درصد اعلام شده و برای برخی کشور‌ها مثل هند و برزیل به ۵۰ درصد می‌رسد. اعمال این تعرفه‌ها میان واشنگتن و متحدان دیرینه خود شکاف ایجاد کرده و به گفته کارشناسان، می‌تواند سبب رکود اقتصادی شود.

منبع: شبکه‌های اجتماعی