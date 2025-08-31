باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج اولیه نوبت دوم آزمون سراسری به صورت نمره خام و نمره کل در ۲۴ مردادماه اعلام شده است. کارنامه شامل بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی و رتبه در سهمیه و رتبه کشوری است و داوطلبان میتوانند آن را در حساب کاربری خود در سامانه سنجش مشاهده کنند.
کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ روز گذشته ۸ شهریورماه در اختیار داوطلبان قرار گرفته است. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته میتوانند ۱۵۰ کدرشته محل را انتخاب کنند.
دفترچه انتخاب رشته امروز یکشنبه ۹ شهریور منتشر شد و برنامهریزی شده است زمان انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در روزهای ۱۱ تا ۱۵ شهریور انجام شود.
متقاضیانی که در یکی از نوبتهای اول یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبتنام کرده و غایب جلسه آزمون بودند، نیازی به ثبتنام برای پذیرش در رشتههای صرفاً با سابقه تحصیلی ندارند و میتوانند در رشتههای پذیرش با سوابق تحصیلی، حداکثر تا ۱۵۰ کد رشته محل انتخاب کنند.
ظرفیتی که تاکنون از سوی دانشگاهها به عنوان ظرفیت پذیرش دانشجو در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته تعداد ۴۵۴ هزار نفر است.
در گروه علوم ریاضی و فنی تعداد ۱۲۵ هزار، گروه علوم تجربی ۸۷ هزار، گروه علوم انسانی ۲۰۸، گروه هنر ۱۶ هزار و گروه آزمایشی زبانهای خارجی نیز ۱۷ هزار نفر به عنوان ظرفیت برای پذیرش در سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.
ظرفیت پذیرش در رشته داروسازی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور تکمیل شده و این ظرفیت تا حدودی افزایش داشته است. اما ظرفیت پذیرش در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی هنوز از سوی وزارت بهداشت تکمیل نشده و امروز پس از تکمیل در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج میشود.
نتایج نهایی دو آزمون سراسری و کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ همزمان با هم در نیمه مهرماه اعلام خواهد شد.