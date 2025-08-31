باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه و در پاسخ به سوالی در ارتباط با مباحثی که در نشست سران سازمان شانگهای در روز دوشنبه مطرح خواهد شد، گفت: موضوع هستهای ایران، مذاکراتی که میتواند شکل بگیرد، بحث تهدیدات کشورهای غربی و مکانیزم ماشه در اجلاس شانگهای مورد بحث خواهد بود.
بر اساس این گزارش، بیست و پنجمین نشست سران شانگهای فردا در شهر تیانجین چین برگزار خواهد شد.
«مسعود پزشکیان» رئیسجمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه برای شرکت در این اجلاس وارد تیانجین شد.
منبع: ایسنا