«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه و در پاسخ به سوالی در ارتباط با مباحثی که در نشست سران سازمان شانگهای در روز دوشنبه مطرح خواهد شد، گفت: موضوع هسته‌ای ایران، مذاکراتی که می‌تواند شکل بگیرد، بحث تهدیدات کشور‌های غربی و مکانیزم ماشه در اجلاس شانگهای مورد بحث خواهد بود.

بر اساس این گزارش، بیست و پنجمین نشست سران شانگهای فردا در شهر تیانجین چین برگزار خواهد شد.

«مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه برای شرکت در این اجلاس وارد تیانجین شد.

منبع: ایسنا