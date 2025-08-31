آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در ۴ استان افغانستان

در اطلاعیه آمده است: مرحله اول از ۳۰ آگوست تا ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ در مرکز و شهرستانهای بهسود، بتیکوت، سرخرود و خوگیانی استان ننگرهار، همچنین در شهر مهترلام، مرکز استان لغمان و در شهر اسعدآباد، مرکز استان کنر و مرحله دوم آن از ۲۷ سپتامبر تا ۳ اکتبر در ۲۰ شهرستان و مرحله سوم از ۱۸ تا ۲۴ اکتبر در ۲۳ شهرستان مناطق شرق افغانستان اجرا میشود.
زمان افزود که قرار است این کارراز نزدیک به ۱.۴ میلیون کودک زیر پنج سال را تحت پوشش قرار دهد.
این در حالی است که در اواسط ماه گذشته، آسوشیتدپرس از ناکامی روند ریشهکنی فلج اطفال در افغانستان خبر داد.
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس گزارش داد که جعل اسناد، تجویز نادرست واکسن، استخدام کارکنان بیتجربه و کمسواد، و موانع فرهنگی، روند ریشهکنی بیماری فلج اطفال را در افغانستان با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
طبق این گزارش که روز (سهشنبه، ۱۴ مردادماه) منتشر شد، افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که تاکنون موفق به مهار بیماری فلج اطفال نشدهاند.