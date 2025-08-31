مأموران آب قلابی در اسلامشهر دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر از دستگیری سه عضو باند کلاهبرداری که به بهانه واگذاری امتیاز غیرقانونی کاربری آب از مالکان صنوف کلاهبرداری می‌کردند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ محمدرضا علیزاده گفت: اطلاعاتی مبنی بر فعالیت افرادی در پوشش مأموران اداره آب و اخاذی از شهروندان در اسلامشهر به دست آمد که بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت. در تحقیقات اولیه، مشخص شد اعضای این باند با پیشنهاد امتیازات غیرقانونی به مالکان کارواش‌ها و سایر صنوف، مبالغی را تحت عنوان جریمه یا رشوه از آنان اخاذی می‌کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر افزود: با آغاز تحقیقات مأموران پلیس امنیت عمومی، هویت سه عضو این باند شناسایی و شب گذشته در عملیاتی هماهنگ، این افراد هنگام اخاذی از متصدی یک واحد کارواش در اسلامشهر دستگیر و یک دستگاه خودرو سمند متعلق به آنان توقیف شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: اعضای این باند تاکنون با اخاذی از مالکان ۱۰ واحد صنفی، مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال از آنان کلاهبرداری کرده بودند.

منبع: ایسنا 

