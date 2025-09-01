بانک مرکزی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای، انجام هرگونه معاملات فارکس را به دلیل مصونیت سرمایه‌های شهروندان ممنوع اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اداره طالبان با انتشار اعلامیه‌ای در شبکه ایکس، انجام هر نوع معاملات در بازار تبادله ارز خارجی (فارکس) را در افغانستان ممنوع کرد.

 بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد این تصمیم به هدف «مصونیت سرمایه‌های اتباع افغانستانی» اتخاذ شده است.

در این اعلامیه از شهروندان خواسته شده تا در این فعالیت که یک «پروسه مبهم» خوانده شده، شرکت نکنند و دیگران را نیز به کناره‌گیری از این معاملات تشویق نمایند. طالبان بدون ارائه جزئیات فنی یا حقوقی، فارکس را فعالیتی خطرآفرین عنوان کرده‌اند.

فارکس که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان محسوب می‌شود، در بسیاری از کشورها تحت نظارت نهادهای مالی شفاف فعالیت می‌کند، اما در افغانستان به دلیل نبود ساختار تنظیمی قابل اعتماد، همواره با ابهام و خطر همراه بوده است.

این تصمیم، تازه‌ترین محدودیتی است که از سوی طالبان بر فعالیت‌های اقتصادی وضع می‌شود. منتقدان معتقدند چنین تصمیم‌هایی به جای حل بنیادی مشکلات اقتصادی، موجب انسداد بیشتر فضای سرمایه‌گذاری و محروم‌سازی شهروندان از فرصت‌های جهانی می‌گردد.

برچسب ها: بازار فارکس ، بانک مرکزی افغانستان ، اقتصاد افغانستان
خبرهای مرتبط
برگزاری نشست اعضای شورای عالی بانک مرکزی افغانستان
تسویه بدهی های دولت افغانستان
اقدام طالبان برای کاهش محدودیت های بانکی در افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای وزیر جنگ اسرائیل درباره شهادت «ابوعبیده» 
استقبال رئیس جمهور چین و همسرش از پوتین
زلنسکی: در حال برنامه‌ریزی حملات جدید به خاک روسیه هستیم
سازمان همکاری شانگهای به ارتقای نظم و سیستم حکمرانی جهانی عادلانه‌تر کمک می‌کند
هزاران استرالیایی علیه مهاجرت تظاهرات کردند
هماهنگی برای سفر هیئت عالی‌رتبه ایران به افغانستان
آیا روسیه می‌توانست به ناتو بپیوندد؟  
مودی خطاب به شی: هند متعهد به بهبود روابط با چین است
پسر ترامپ احتمال نامزدی برای ریاست جمهوری را رد نکرد
سالروز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان؛ طالبان: هیچ قدرت خارجی در افغانستان ماندگار نیست
آخرین اخبار
طالبان معاملات فارکس را در افغانستان ممنوع کرد
آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در ۴ استان افغانستان
زمین لرزه شدید افغانستان را لرزاند
از وعده انتقام یمن تا کابینه‌ای در مخفیگاه
رهبر جنبش انصارالله: یمنی‌ها در برابر تجاوز اسرائیل تضعیف نخواهند شد
مرتس: ممکن است جنگ اوکراین به درازا بکشد
فون در لاین: به دنبال استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین هستیم
۷ کشته و ده‌ها زخمی در حملات به غرب سودان
گزارش واشنگتن پست از حقه دولت ترامپ برای جا به جایی مردم غزه
زلنسکی: در حال برنامه‌ریزی حملات جدید به خاک روسیه هستیم
ادعای وزیر جنگ اسرائیل درباره شهادت «ابوعبیده» 
سالروز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان؛ طالبان: هیچ قدرت خارجی در افغانستان ماندگار نیست
تأکید شی جین‌پینگ بر مسئولیت بیشتر سازمان همکاری شانگهای در حفظ صلح
کرملین: اروپا در حال مانع‌تراشی برای تلاش‌های صلح ترامپ در اوکراین است
مسدودسازی سیم‌کارت پناهجویان افغانستانی در پاکستان همزمان با تشدید اخراج مهاجرین
هماهنگی برای سفر هیئت عالی‌رتبه ایران به افغانستان
استقبال رئیس جمهور چین و همسرش از پوتین
دیدار روسای جمهور ترکیه و چین در مورد فناوری و سرمایه‌گذاری‌ها
آلمان تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل را مسدود کرد
جلسات کابینه اسرائیل به «مکان مخفی» منتقل شد
پسر ترامپ احتمال نامزدی برای ریاست جمهوری را رد نکرد
آیا روسیه می‌توانست به ناتو بپیوندد؟  
تسلیم اندونزی دربرابر خواسته معترضان
مودی خطاب به شی: هند متعهد به بهبود روابط با چین است
فون در لاین: پوتین یک شکارچی است که تغییر نخواهد کرد
نیویورک تایمز: آلاسکا بر لبه بحران گاز قرار دارد
هزاران استرالیایی علیه مهاجرت تظاهرات کردند
کره جنوبی و آمریکا همچنان بر سر تعرفه‌ها اختلاف نظر دارند
ژاپن به بازسازی زیرساخت‌های ضروری سوریه کمک می‌کند
سازمان همکاری شانگهای به ارتقای نظم و سیستم حکمرانی جهانی عادلانه‌تر کمک می‌کند