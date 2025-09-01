طالبان معاملات فارکس را در افغانستان ممنوع کرد

باشگاه خبرنگاران جوان- اداره طالبان با انتشار اعلامیه‌ای در شبکه ایکس، انجام هر نوع معاملات در بازار تبادله ارز خارجی (فارکس) را در افغانستان ممنوع کرد.

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد این تصمیم به هدف «مصونیت سرمایه‌های اتباع افغانستانی» اتخاذ شده است.

در این اعلامیه از شهروندان خواسته شده تا در این فعالیت که یک «پروسه مبهم» خوانده شده، شرکت نکنند و دیگران را نیز به کناره‌گیری از این معاملات تشویق نمایند. طالبان بدون ارائه جزئیات فنی یا حقوقی، فارکس را فعالیتی خطرآفرین عنوان کرده‌اند.

فارکس که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان محسوب می‌شود، در بسیاری از کشورها تحت نظارت نهادهای مالی شفاف فعالیت می‌کند، اما در افغانستان به دلیل نبود ساختار تنظیمی قابل اعتماد، همواره با ابهام و خطر همراه بوده است.

این تصمیم، تازه‌ترین محدودیتی است که از سوی طالبان بر فعالیت‌های اقتصادی وضع می‌شود. منتقدان معتقدند چنین تصمیم‌هایی به جای حل بنیادی مشکلات اقتصادی، موجب انسداد بیشتر فضای سرمایه‌گذاری و محروم‌سازی شهروندان از فرصت‌های جهانی می‌گردد.