کریستین کیوو به اولین باختش در سری آ روی نیمکت نراتزوری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه دیدار‌های هفته دوم سری آ ایتالیا، از ساعت ۲۲ و ۱۵ دقیقه دو دیدار همزمان برگزار شد که در بازی مهمتر، تیم اینتر در ورزشگاه سن سیروی شهر میلان میزبان اودینزه بود که با نتیجه دو بر یک شکست خورد.

در این دیدار دنزل دومفرایز در دقیقه ۱۷ نراتزوری را پیش انداخت، اما اودینزه در همان نیمه اول کامبک زد و با گل‌های دیویس از روی نقطه پنالتی و آرتور آتا دو بر یک پیش افتاد و با وجود حملات اینتر توانست این برتری را تا پایان مسابقه حفظ کند.

به این ترتیب کریستین کیوو برای اولین بار روی نیمکت اینتر شکست خورد و این تیم برخلاف مدعیانی مثل یوونتوس، ناپولی و رم ۳ امتیاز ماند. اودینزه هم چهار امتیازی شد.

در بازی همزمان، لاتسیو با چهار گل هلاس ورونا را شکست داد تا با توجه به شکست هفته نخست، این تیم هم ۳ امتیازی شود.

