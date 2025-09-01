مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که نوع جدایی وحید امیری از سرخپوشان می‌توانست قشنگ‌تر و بهتر باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پایان رافت مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس درباره اینکه اسکواد و ترکیب  سرخپوشان را در این فصل را  چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: دغدغه کارشناسان، فوتبالدوستان و کسانی که پرسپولیس را دوست دارند و مسابقات لیگ را داشتند دنبال می‌کردند، انتخاب سرمربی خوب برای پرسپولیس بود. هاشمیان هم گزینه خوبی برای سرخپوشان بود و ما هم وظیفه مان است که از این مربی حمایت کنیم، چون از جنس فوتبال است و برای پرسپولیس و تیم ملی فوتبال زحمت کشیده است. نفراتی که دعوت و جذب باشگاه پرسپولیس شدند خوب هستند و خودش هم اشاره کرده است که از نفراتی که باشگاه گرفته راضی هستم.  

او افزود: البته ما از ۲ بازی ۴ امتیاز گرفتیم. به نظرم  امتیاز خوبی از لحاظ نتیجه گرفتیم، اما  از لحاظ فنی و فوتبالی، وحید هاشمیان هم به این موضوع اذعان داشت که هنوز خیلی کار داریم. امیدوارم در این ۲۰ روز تعطیلی که تیم ملی فوتبال برای مسابقات کافا به تاجیکستان رفته است، هاشمیان  بتواند تیمش را آماده مسابقات کند، چون بعد از آن با فولاد بازی داریم و مسابقات از هفته سوم تا پنجم به اوج خود می‌رسد. همچنین بازیکنان از هفته سوم  به بعد بتوانند بازی پرطراوت و شادابی را به نمایش بگذارند.  

رافت درباره اینکه نوع جدایی وحید امیری درست نبود و او پشت دروازه پرسپولیس تمرین می‌کرد، اظهار کرد: وحید امیری واقعا برای تیم ملی و باشگاه پرسپولیس  زحمت کشید و خیلی قهرمانی‌ها آورد و بازیکن متعصب و بااخلاق تیم بود. فوتبال ایران همین است و یک زمانی هست که یک مربی می‌آید و شما را نمی‌خواهد. اگر بدانم که  من را ۵ درصد نمی‌خواهند خودم نمی‌مانم. نوع جدایی امیری می‌توانست قشتگ‌تر باشد. به نظرم به وحید هم بی احترامی نکردند. سرمربی بیان کرده که من ایشان را نمی‌خواهم و باشگاه هم موظف است حرف سرمربی را گوش کند و  بنشینند  و با هم صحبت کرده و توافق کنند. امیری هم زحمت خود را کشیده و همه قدردان او خواهیم بود و همه ما از وحید راضی هستیم. خودش به بزرگی اش ببخشد و شرایط فوتبال ما این طوری است. وحید امیری را دوست دارم، چون شماره ۱۹ که من می‌پوشیدم را پوشید و چقدر خوب و باتعصب بازی کرد. ان شا الله در فولاد هم مثمر ثمر باشد و برای این تیم بتواند بجنگد و قهرمانی بیاورد و برایش آرزوی موفقیت می‌کنم.   

