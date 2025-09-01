وقوع حادثه امنیتی در دریای سرخ

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آژانس‌های دریایی روز یکشنبه اعلام کردند که گزارش‌هایی از حادثه‌ای در جنوب غربی شهر بندری ینبع عربستان سعودی واقع در دریای سرخ دریافت کرده‌اند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که یک کشتی «از برخورد یک پرتابه ناشناس در نزدیکی خود و شنیدن صدای انفجار بلندی» خبر داده است. این سازمان افزود که خدمه کشتی همگی سالم هستند و کشتی به سفر خود ادامه می‌دهد.

اندکی پس از گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس، شرکت امبری انگلیس که در زمینه امنیت دریایی فعالیت می‌کند نیز اعلام کرد که از حادثه‌ای در ۳۷.۵ مایل دریایی جنوب غربی ینبع مطلع شده است.

هر دو شرکت در خصوص طرف مسئول این حادثه اظهارنظری نکردند، اما سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که مقامات در حال بررسی این حادثه هستند.

ینبع شهری بندری است که در ساحل غربی عربستان سعودی و در دریای سرخ واقع شده است.

هنوز ارتش یمن این حادثه را رد یا تأیید نکرده است، اما ارتش یمن پیش از این اعلام کرده بود تا زمانی که غزه در معرض نسل کشی و گرسنگی قرار داشته باشد، مسیر کشتیرانی به سمت سرزمین‌های اشغالی دیگر امن نخواهد بود و این وضعیت تا پایان تجاوزات و محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.

منبع: ایرنا