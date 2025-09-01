یک نقد صریح بر فیلم «صبح اعدام»/ وقتی هوش مصنوعی فراستی شد!

انتشار ویدیوی نقد صریح و تند مسعود فراستی بر فیلم صبح اعدام، واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اخیراً ویدیویی از نقد‌های تند و صریح مسعود فراستی بر فیلم سینمایی صبح اعدام در فضای مجازی به انتشار رسیده‌است. ویدیو با استفاده از هوش مصنوعی توسط تیم aidea تولید و منتشر شده، یکی از قوی‌ترین نمونه‌های «دیپ‌فیک» است که تولید و انتشار آن، پرسش‌هایی جدی درباره کارکرد‌های هوش مصنوعی در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد کرده است.

متن صحبت‌های فراستی در این فیلم، بازسازی صدای او و همچنین تمام تصاویر استفاده شده در این ویدیو به کمک ابزار‌های هوش مصنوعی تولید شده است، اما شباهت بسیار بالای محتوا لحن و چهره نسخه هوش مصنوعی فراستی به واقعیت؛ این ویدیو را به یکی از مهمترین محتوا‌های تولید شده با هوش مصنوعی تبدیل کرده است. 

کارشناسان معتقدند استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتوا به زودی چالش‌های جدی را در حوزه «حق مالکیت» و بهره‌برداری از تصویر چهره‌های مشهور ایجاد خواهدکرد. توان فوق‌العاده‌ی هوش مصنوعی در بازسازی لحن، بیان و محتوای نظرات چهره‌های واقعی می‌تواند علاوه بر فرصت‌های جذابی که پیش روی تولید کنندگان محتوا قرار می‌دهد، چالش‌های بزرگی را در مسیر صحت‌سنجی اخبار و اطلاعات ایجاد کند. ویدیوی اخیری که از مسعود فراستی منتشر شده نشان می‌دهد پیشرفت‌های هوش مصنوعی به زودی صنعت محتوا در ایران را نیز با چالش‌هایی جدی مواجه خواهد کرد.

منبع: برنا

برچسب ها: مسعود فراستی ، نقد فیلم
خبرهای مرتبط
بحران کنشگری و اقتصاد احساسات/ نقدی بر فیلم «زن و بچه» ساخته سعید روستایی
«پیشمرگ» در خلق قهرمان موفق است
«اتاقک گلی» به «هفت» رسید/ بررسی پرونده ویژه «سینمای ارگانی»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خاطره ابوالفضل آقاخانی از حرف زدن به جای همکار خانم در حین اجرا + فیلم
بلیت سینما‌ها در روز ملی سینما نیم‌بها می‌شود
عنایت حضرت ولی عصر (عج) به آقای نخودکی + فیلم
نمایش فیلم مستند «لعبت‌باز» در بزرگ‌ترین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی جهان
پنج تئاتر میلیاردی شدند
ماجرای شیطنت ابوالفضل آقاخانی در مراسم ترحیم + فیلم
چالش دشوار ابجدخوانی در مسابقه تلویزیونی دو نقطه + فیلم
پخش مستند «میدرا» درباره زندگی حضرت نرجس خاتون (س) از شبکه تهران
«یوز» راهی سینما‌ها می‌شود/ انیمیشن ایران برای یوزپلنگ ایران
«فصل خاک» به زودی روی آنتن شبکه دو
آخرین اخبار
یک نقد صریح بر فیلم «صبح اعدام»/ وقتی هوش مصنوعی فراستی شد!
اکثر سالن‏‌های کنسرت تاییدیه ایمنی آتش نشانی گرفتند
«فصل خاک» به زودی روی آنتن شبکه دو
پخش مستند «میدرا» درباره زندگی حضرت نرجس خاتون (س) از شبکه تهران
نمایش فیلم مستند «لعبت‌باز» در بزرگ‌ترین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی جهان
پخش مستند پژوهشی میدرا از شبکه تهران + تیزر
عنایت حضرت ولی عصر (عج) به آقای نخودکی + فیلم
خاطره ابوالفضل آقاخانی از حرف زدن به جای همکار خانم در حین اجرا + فیلم
چالش دشوار ابجدخوانی در مسابقه تلویزیونی دو نقطه + فیلم
ماجرای شیطنت ابوالفضل آقاخانی در مراسم ترحیم + فیلم
پنج تئاتر میلیاردی شدند
بلیت سینما‌ها در روز ملی سینما نیم‌بها می‌شود
«یوز» راهی سینما‌ها می‌شود/ انیمیشن ایران برای یوزپلنگ ایران
پاسداشت شاعر پیشکسوت «افشین علاء» برگزار می‌شود
قدردانی رئیس فدراسیون تیراندازی از پوشش زنده مسابقات قهرمانی آسیا در شبکه ورزش
اعلام ساعت‌های تعطیلی سینما در روز دوشنبه
فراخوان دهمین دوسالانه هنر‌های تجسمی با موضوع «ایران من» منتشر شد
«حکایت‌های کمال» پرمخاطب‌ترین سریال تلویزیون شد
کودکان با «دنیای آوا» مهارت‌های زندگی می‌آموزند
«عملیات مهندسی»؛ تلنگری برای نسل جوان
«ستاره‌های زمین»؛ سفیر جلسات خانگی قرآن در شبکه قرآن
«آتش‌نشان‌ها»؛ روایت هیجان‌انگیز زندگی و مأموریت‌های نیرو‌های امدادی
سری جدید برنامه «دیدی نو» روی آنتن شبکه نسیم
چرا دوبله ایران «استاندارد طلایی» گذشته را ندارد؟