یک نقد صریح بر فیلم «صبح اعدام»/ وقتی هوش مصنوعی فراستی شد!

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اخیراً ویدیویی از نقدهای تند و صریح مسعود فراستی بر فیلم سینمایی صبح اعدام در فضای مجازی به انتشار رسیدهاست. ویدیو با استفاده از هوش مصنوعی توسط تیم aidea تولید و منتشر شده، یکی از قویترین نمونههای «دیپفیک» است که تولید و انتشار آن، پرسشهایی جدی درباره کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد کرده است.
متن صحبتهای فراستی در این فیلم، بازسازی صدای او و همچنین تمام تصاویر استفاده شده در این ویدیو به کمک ابزارهای هوش مصنوعی تولید شده است، اما شباهت بسیار بالای محتوا لحن و چهره نسخه هوش مصنوعی فراستی به واقعیت؛ این ویدیو را به یکی از مهمترین محتواهای تولید شده با هوش مصنوعی تبدیل کرده است.
کارشناسان معتقدند استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتوا به زودی چالشهای جدی را در حوزه «حق مالکیت» و بهرهبرداری از تصویر چهرههای مشهور ایجاد خواهدکرد. توان فوقالعادهی هوش مصنوعی در بازسازی لحن، بیان و محتوای نظرات چهرههای واقعی میتواند علاوه بر فرصتهای جذابی که پیش روی تولید کنندگان محتوا قرار میدهد، چالشهای بزرگی را در مسیر صحتسنجی اخبار و اطلاعات ایجاد کند. ویدیوی اخیری که از مسعود فراستی منتشر شده نشان میدهد پیشرفتهای هوش مصنوعی به زودی صنعت محتوا در ایران را نیز با چالشهایی جدی مواجه خواهد کرد.
منبع: برنا