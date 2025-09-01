باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی -گازرسانی در لرستان به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه روستایی، طی سالهای اخیر با سرعت قابل توجهی پیش رفته است.
دسترسی به گاز طبیعی نه تنها شاخصی از رفاه و عدالت اجتماعی به شمار میرود، بلکه زمینهساز کاهش مهاجرت، تقویت اقتصاد محلی، ایجاد امنیت انرژی و بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی است. در حالیکه برخی استانها هنوز درگیر تکمیل طرحهای گازرسانی هستند، لرستان توانسته است با اجرای پروژههای گسترده، خود را در ردیف استانهای پیشرو قرار دهد. اکنون تنها ۵۶ روستا باقی ماندهاند که بناست تا پایان سال ۱۴۰۵ به شبکه گاز متصل شوند و بدین ترتیب، پرونده گازرسانی در لرستان بسته شود.
عبور از مرز ۹۸ درصدی
به گفته حسین سپهوند، مدیرعامل شرکت گاز لرستان، تاکنون عملیات اجرایی گازرسانی در دو هزار و ۴۰۶ روستا از مجموع دو هزار و ۴۶۲ روستای واجد شرایط استان به پایان رسیده است.
او میگوید:با تکمیل این روستاها، ضریب نفوذ گاز در مناطق روستایی استان به ۹۸.۸ درصد رسیده و این دستاورد بزرگی برای لرستان است.
۱۹۶ هزار مشترک روستایی
سپهوند با اشاره به گستردگی شبکه گاز در استان، افزود:هماکنون بیش از ۱۹۶ هزار مشترک روستایی در لرستان از خدمات گاز بهرهمند هستند و این موضوع تأثیر مستقیمی بر رفاه خانوارها و کاهش هزینههای زندگی داشته است.
به گفته او، اتصال این حجم از مشترکان روستایی به معنای تحولی اساسی در زیرساخت انرژی استان است که بهویژه در فصلهای سرد سال اهمیت دوچندان پیدا میکند.
برنامه تکمیل تا ۱۴۰۵
مدیرعامل شرکت گاز لرستان تأکید کرد:برنامهریزی شده است تا پایان سال ۱۴۰۵، همه ۵۶ روستای باقیمانده نیز به شبکه گاز استان متصل شوند و ضریب نفوذ گاز در مناطق روستایی لرستان به ۱۰۰ درصد برسد.
او تحقق این هدف را نه تنها دستاوردی برای شرکت گاز، بلکه نقطه عطفی برای توسعه پایدار در استان دانست.
گازرسانی به روستاهای لرستان، نمونهای موفق از اجرای طرحهای ملی در سطح محلی است. دسترسی ۱۰۰ درصدی روستاییان به گاز، علاوه بر کاهش وابستگی به سوختهای سنتی و هزینهبر، موجب ارتقای شاخصهای رفاهی و اقتصادی خواهد شد.
با تکمیل این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵، لرستان میتواند عنوان نخستین استان با پوشش کامل گازرسانی روستایی را از آن خود کند و الگویی برای سایر استانهای کشور باشد.