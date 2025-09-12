باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نادر فریاد شیران پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قانون سقف قرارداد اظهار کرد: به نظرم قانون من در آوردی است. مسئولان فوتبال قدرت و ابزار لازم برای مقابله با متخلفان این قانون را ندارند و تهدید‌ها پوچ و تو خالی است. مثلا می‌گویند که اگر امسال یک بازیکن بیش از ۳۰ درصد مبلغ قرارداد خود در سال گذشته با یک باشگاه ببندد، با او برخورد می‌کنیم. الان همه باشگاه‌ها به خصوص باشگاه‌های بزرگ قانون سقف قرارداد دور زدند. آیا شما قدرت بازدارنگی دارید؟

مسئولان فوتبال در حدو اندازه اجرای قانون سقف قرارداد نیستند

او افزود: اصلا عزمی برای مقابله با متخلف وجود ندارد. قانون سقف قرارداد که گذاشتند باید اجرا کنند، اما مسئولان فوتبال در حد و اندازه‌ای نیستند که این قانون را اجرا کنند و تاکنون هم نتوانستند این کار را انجام بدهند. اصلا با باشگاه‌هایی که از سقف قرارداد عبور کردند تاکنون برخورد نکردند. این افزایش ۳۰ درصدی قرارداد‌ها مثل قانون املاک می‌ماند.

تاج آمده تا فوتبال ما را گران کند

فریاد شیران گفت: به طور مثال اتحادیه املاک مصوب کرده که صاحبخانه فقط می‌تواند ۳۰ درصد به اجاره بها اضافه کند. تیم‌هایی که قدرت مالی ندارند، امکان افزایش ۳۰ درصد از قرارداد‌ها را ندارند. تاج به فوتبال آمده است تا فوتبال ما را گران کند و هیچ بخش خصوصی و فرد علاقمند به فوتبال به خاطر گرانی فوتبال جرات پیدا نمی‌کنند که به فوتبال ورود پیدا کند. قوانینی که می‌گذارند خودشان زیرپا می‌گذارند. بخشنامه‌ها آن قدر آبکی هستند که باشگاه‌ها آن را رعایت نمی‌کنند. اگر باشگاهی خصوصی باشد هزار میلیارد تومان هم هزینه کند اشکالی ندارد. زنوزی مالک باشگاه تراکتور از جیبش خرج می‌کند به من ارتباطی ندارد و او اجازه دارد که خرج کند و جلوی زنوزی هم نمی‌توانند بگیرند. حالا اگر باشگاه‌هایی که زیر نظر فولاد مبارکه، هلدینگ پتروشیمی و بانک شهر هستند زیاد هزینه کنند باز هم مسئولان فوتبال قدرت بازدارنگی و برخورد با اینها را ندارند.

فدراسیون فوتبال عزمی برای برخورد با جادوگری و فساد در فوتبال ندارد

پیشکسوت فوتبال بیان کرد: من در سال ۸۳ مربی پیکان بودم و مصاحبه‌ای کردم و گفتم که ما از قدرت ماورایی باشگاه سایپا نمی‌هراسیم. من در آن سال امیر اسکندری را به خاطر جادوگریی رسوا کردم و وزارت اطلاعات این آقا را به جرم جادوگری گرفته است. فدراسیون فوتبال عزمی برای برخورد با جادوگر، رمال، تخلف و فساد ندارد.

کشوری فرد تیم صبای قم را نابود کرد

او درباره اظهارات کشوری فرد دبیر سازمان لیگ مبنی بر اینکه همه باشگاه‌ها سقف قرارداد را دور زدند، بیان کرد: اگر کشوری فرد فرد بالیاقتی بود و تدبیر داشت، تیم صبای قم را این طور نابود نمی‌کرد. ما حکم کمیته بدوی علیه کشوری فرد داریم که از ۱۵ سال پیش مبلغ ۴۰۰ میلیون به مایلی کهن و ۲۰۰ میلیون تومان به من بدهکار است. کشوری فرد با آن رزومه دبیر سازمان لیگ شده و معلوم است که شما می‌گویید که باشگاه‌ها قانون را دور زدند. آقای کشوری فرد! شما جرات دارید که جلوی یک تیم را بگیرید و بازی اش را ۳ بر هیچ کنید. پس چرا شما قوانینی را می‌گذارید که نمی‌توانید جلوی متخلفان را بگیرید.

قوانین فوتبال بازدارنده نیست

فریاد شیران بیان کرد: باید همه باشگاه‌ها را آزاد بگذارند تا به اندازه توانشان خرج کنند. شریعتمداری رئیس شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نمی‌تواند خارج از قاعده ریخت و پاش کند، اما برای باشگاه استقلال دارد خرج می‌کند. به نظرم قوانین بازدارنده نیستند و این قوانین را مسئولان فوتبال برای خودشان وضع می‌کنند و الکی می‌خواهند بگویند که ما نظارت و کنترل داریم، اما نمی‌توانند با متخلفان برخورد کنند. زمانی که پرونده بیرانوند به خاطر شکایت باشگاه پرسپولیس در جریان بود، زنوی مالک باشگاه تراکتور تهدید علنی کرد که اگر بیرانوند محروم شود، طوفانی به پا می‌کنم که همه مسئولان فوتبال را با خود ببرد. آقایان با این تهدید زنوزی یک سال طول کشید تا رای بیرانوند را صادر کنند. تاج مدتی پیش گفت که یک دلال داریم که ۱۲۷ میلیارد تومان درآمد دارد، اما جرات نکرد اسمش را بگوید. همچنین چند وقت پیش گفته شد که یک ایجنت ۱۰ بازیکن در یک باشگاه دارد. وقتی شما قوانینی می‌گذارید و نمی‌توانید این قوانین را اجرا کنید پس چرا این قوانین را می‌گذارید؟

پیشکسوت فوتبال بیان کرد: وقتی با مدیر عاملان متخلف برخورد نمی‌کنند، این اتفاقات می‌افتد. فقط با مدیران باشگاه مس رفسنجان به خاطر دادن رشوه برخورد کردند. در مجموع آقایان قانون نگذارند، چون بازدارنده نیست.