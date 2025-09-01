باشگاه خبرنگاران جوان - میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا نهم شهریورماه معادل ۲۴.۱۹ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۴۱.۵۶ میلیارد مترمکعب بوده ۴۲ درصد کاهش داشته است. همچنین میزان کل خروجی سد‌های کشور نیز نسبت به سال قبل با ۲۳ درصد کاهش مواجه بوده است.

حجم آب موجود مخازن اکنون ۲۰.۰۰ میلیارد متر مکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۲۶.۵۳ میلیارد متر مکعب بوده ۲۵ درصد کاهش یافته است. همچنین حجم پرشدگی سد‌های کشور نیز تا این تاریخ ۳۹ درصد است.

وضعیت برخی از سد‌های مهم کشور بیانگر این است که در ۱۳ سد درصد پرشدگی کمتر از ۱۰ درصد است، به‌طوری که سد لار، سد دوستی و طرق استان خراسان رضوی، سد پانزده خرداد حوضه قمرود، سد استقلال، شمیل و نیال و سرنی آذربایجان غربی، سد سفید رود استان گیلان، سد تهم استان زنجان، سد رودبال داراب استان فارس، سد تنگوییه سیرجان و نشا استان کرمان و سد ساوه استان مرکزی کمتر از ۱۰ درصد آب دارند.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۱۴۸.۵ میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۴۴.۷ میلیمتر) ۳۹ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۴۹.۶ میلیمتر) ۴۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.