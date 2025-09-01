مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از افزایش ۱۱ درصدی کشتار دام و طیور در استان در ۵ ماهه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - احمدی مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: در ۵ ماهه نخست امسال ۱۶ هزار و ۸۳۶ مورد کشتار دام و طیور در استان صورت گرفته است.

او با بیان اینکه از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۱۱ مورد مربوط به ذبح گوسفند و بز بوده است، افزود: همچنین در این مدت هزار و ۸۹۵ رأس گاو و گوساله، ۳۲۲ نفر شتر و ۱۰۸ رأس شترمرغ کشتار شده است.

احمدی اظهار کرد: در مدت مشابه پارسال ۱۵ هزار و ۴۸ مورد کشتار در استان انجام شده که امسال ۱۱ درصد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: در ۱۳ هزار مورد بازدید انجام شده از فرایند ذبح دام در استان، ۶۴۴ مورد غیربهداشتی مشاهده شده که منجر به ضبط ۱۸ هزار و ۷۱۴ کیلوگرم فرآورده شده است.

او گفت: همچنین ۹ هزار و ۷۳۰ کیلومتر فرآورده نیز معدوم سازی شده و ۹ مورد ارجاع متخلف به مرجع قضایی نیز صورت گرفته است.

برچسب ها: دام و طیور ، دامپزشکی
خبرهای مرتبط
۶۶۳۹ قلاده سگ در برابر هاری واکسینه شدند
معاون دامپزشکی خراسان جنوبی مطرح کرد؛
نیاز ۵۸ میلیارد تومانی آزمایشگاه دامپزشکی شرق کشور برای افتتاح
۷۵ درصد بیماری‌های نوظهور منشا حیوانی دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معرفی نخستین رقم زرشک بی دانه دنیا در خراسان جنوبی
افزایش ۱۱ درصدی کشتار دام و طیور در خراسان جنوبی
آخرین اخبار
افزایش ۱۱ درصدی کشتار دام و طیور در خراسان جنوبی
معرفی نخستین رقم زرشک بی دانه دنیا در خراسان جنوبی
تشکل‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها نقش مؤثر داشته باشند
«۱۳ شهریور»؛ روز جهاد مقدس از فردوس تا سراسر کشور
افتتاح ۷۲ پروژه عمرانی در هفته دولت در شهرستان طبس
سرند روستایی سرسبز و زیبا در دل کوه‌ها