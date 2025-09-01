افزایش ۱۱ درصدی کشتار دام و طیور در خراسان جنوبی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - احمدی مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: در ۵ ماهه نخست امسال ۱۶ هزار و ۸۳۶ مورد کشتار دام و طیور در استان صورت گرفته است.

او با بیان اینکه از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۱۱ مورد مربوط به ذبح گوسفند و بز بوده است، افزود: همچنین در این مدت هزار و ۸۹۵ رأس گاو و گوساله، ۳۲۲ نفر شتر و ۱۰۸ رأس شترمرغ کشتار شده است.

احمدی اظهار کرد: در مدت مشابه پارسال ۱۵ هزار و ۴۸ مورد کشتار در استان انجام شده که امسال ۱۱ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: در ۱۳ هزار مورد بازدید انجام شده از فرایند ذبح دام در استان، ۶۴۴ مورد غیربهداشتی مشاهده شده که منجر به ضبط ۱۸ هزار و ۷۱۴ کیلوگرم فرآورده شده است.

او گفت: همچنین ۹ هزار و ۷۳۰ کیلومتر فرآورده نیز معدوم سازی شده و ۹ مورد ارجاع متخلف به مرجع قضایی نیز صورت گرفته است.