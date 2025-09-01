باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم کلنگ‌زنی ۸ واحد مسکونی سازمانی فرماندهی انتظامی شهرستان فیروزه، باحضور "دکتر قامتی"معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، "دکتر سیدیحیی سلیمانی"نماینده مردم شریف نیشابور بزرگ، "سرهنگ مجید امینی" فرمانده انتظامی فیروزه، "نصرآبادی"فرماندار محترم فیروزه، و دیگر مسئولین انتظامی و نظامی و مدیران ادارات درموقعیت شهرک جدید شهر فیروزه برگزار شد. این پروژه شامل احداث ۸ واحد مسکونی با متراژ ۸۵ متر مربع می‌باشد که در راستای تأمین مسکن مناسب برای کارکنان خدوم فرماندهی انتظامی شهرستان و ارتقاء سطح معیشت آنان تعریف شده است. فرماندهی انتظامی شهرستان فیروزه، ضمن قدردانی ازحمایت و مشارکت تمامی مسئولان ذیربط در اجرای این طرح، تأکید کرد:"احداث این منازل سازمانی، گامی مؤثر درجهت افزایش توان عملیاتی و روحیه خدمتگزاری کارکنان فراجا بوده و به طور قطع، در ارتقای سطح امنیت و آرامش شهروندان عزیز شهرستان فیروزه نقش به‌سزایی خواهد داشت. "

این اقدام، بخشی ازبرنامه‌های جامع فرماندهی انتظامی شهرستان فیروزه برای بهبود زیرساخت‌ها و فراهم آوردن شرایط مطلوب‌تر برای انجام وظایف خطیر پلیس درحفظ نظم و امنیت عمومی است.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

