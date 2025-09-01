بر اساس اعلام رسانه‌های افغانستان، بر اثر وقوع زلزله ۶ ریشتری یکشنبه شب در شرق این کشور تاکنون دست کم ۱۹ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه تلویزیونی استقلال افغانستان افزود که بر اساس آمار اولیه از زلزله در شرق کشور، دست کم ۱۹ نفر کشته و ده‌ها نفر در ولایت‌های ننگرهار و کنر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، مقام‌های محلی در ولایت ننگرهار بامداد دوشنبه گفتند که در پی این زمین‌لرزه ۹ نفر جان باخته‌اند و ۱۵ تن دیگر در این ولایت مجروح شده‌اند.

شبکه استقلال افزود: گزارش‌ها از ولایت کنر نیز حاکی از آن است که دست‌کم ۱۰ نفر بدنبال زلزله در این ولایت جان باخته‌اند و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

پیشتر مقامات محلی افغانستان اعلام کرده بودند که بر اثر زلزله ۶.۱ ریشتری در این کشور، ۹ نفر جان خود را از دست داده و ۲۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

شبکه اسکای نیوز به نقل از مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) اعلام کرده بود که این زلزله ساعت ۲۳:۴۷ یکشنبه به وقت محلی، شرق افعانستان در نزدیکی مرز پاکستان را لرزاند.

همچنین «ذبیح‌الله مجاهد»، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده بود که زلزله یکشنبه شب در برخی از ولایات شرقی افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی به همراه داشته است.

وی گفته بود که مسئولان محلی و مردم در حال تلاش برای نجات آسیب‌دیدگان هستند و تیم‌های کمکی از مرکز و استان‌های مجاور به محل حادثه اعزام شده‌اند.

همچنین، دفتر والی ننگرهار گزارش داده بود که ۲ کودک در شهرستان دره‌نور، جان خود را از دست دادند و ۱۵ نفر زخمی دیگر شده‌اند.

رسانه‌های افغانستان گزارش داده بودند که زلزله در کنر و لغمان نیز تلفات داشته و شماری از دانشجویان خوابگاه‌های کنر زخمی شده‌اند.

منابع رسمی افغانستان تاکنون آمار دقیقی از میزان خسارات و تلفات ناشی از این زمین لرزه در سایر مناطق شرق این کشور ارائه نکرده‌اند.

در همین حال رویترز به نقل از مسولان حکومت سرپرست افغانستان گزارش داد که نگرانی‌ها از احتمال کشته شدن صد‌ها نفر در زلزله یکشنبه شب در جنوب شرقی این کشور وجود دارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: زلزله افغانستان ، حوادث طبیعی
خبرهای مرتبط
رانش زمین و طوفان در کشمیر هند ۱۱ کشته بر جا گذاشت
زلزله ۶ ریشتری تایوان را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر ایالت نوادا آمریکا را لرزاند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از وعده انتقام یمن تا کابینه‌ای در مخفیگاه
زمین لرزه شدید افغانستان را لرزاند
وقوع حادثه امنیتی در دریای سرخ
طالبان معاملات فارکس را در افغانستان ممنوع کرد
دفاع ترامپ از جنگ تجاری خود: بدون تعرفه‌ها نابود می‌شدیم
آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در ۴ استان افغانستان
فون در لاین: به دنبال استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین هستیم
گزارش واشنگتن پست از حقه دولت ترامپ برای جا به جایی مردم غزه
رهبر جنبش انصارالله: یمنی‌ها در برابر تجاوز اسرائیل تضعیف نخواهند شد
مرتس: ممکن است جنگ اوکراین به درازا بکشد
آخرین اخبار
ترامپ: هیچگاه اینقدر حالم خوب نبوده است
شی: پکن با هژمونی و تقابل بلوک‌های سیاسی مخالف است
آخرین گزارش از زلزله در افغانستان؛ حداقل ۱۹ کشته و ده‌ها زخمی در ننگرهار و کنر
«قرن تحقیر» اروپا شروع شد
رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار پایان همه گیری خشونت مسلحانه در آمریکا شد
آمریکا صدور انواع روادید برای همه فلسطینیان را متوقف کرد
پوتین با پزشکیان، اردوغان و مودی دیدار می‌کند
رژیم صهیونیستی بار دیگر بیمارستان شهدای الاقصی در غزه را بمباران کرد
آغاز اجلاس شانگهای با سخنرانی رئیس جمهوری چین
دفاع ترامپ از جنگ تجاری خود: بدون تعرفه‌ها نابود می‌شدیم
وقوع حادثه امنیتی در دریای سرخ
طالبان معاملات فارکس را در افغانستان ممنوع کرد
آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در ۴ استان افغانستان
زمین لرزه شدید افغانستان را لرزاند
از وعده انتقام یمن تا کابینه‌ای در مخفیگاه
رهبر جنبش انصارالله: یمنی‌ها در برابر تجاوز اسرائیل تضعیف نخواهند شد
مرتس: ممکن است جنگ اوکراین به درازا بکشد
فون در لاین: به دنبال استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین هستیم
۷ کشته و ده‌ها زخمی در حملات به غرب سودان
گزارش واشنگتن پست از حقه دولت ترامپ برای جا به جایی مردم غزه
زلنسکی: در حال برنامه‌ریزی حملات جدید به خاک روسیه هستیم
ادعای وزیر جنگ اسرائیل درباره شهادت «ابوعبیده» 
سالروز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان؛ طالبان: هیچ قدرت خارجی در افغانستان ماندگار نیست
تأکید شی جین‌پینگ بر مسئولیت بیشتر سازمان همکاری شانگهای در حفظ صلح
کرملین: اروپا در حال مانع‌تراشی برای تلاش‌های صلح ترامپ در اوکراین است
مسدودسازی سیم‌کارت پناهجویان افغانستانی در پاکستان همزمان با تشدید اخراج مهاجرین
هماهنگی برای سفر هیئت عالی‌رتبه ایران به افغانستان
استقبال رئیس جمهور چین و همسرش از پوتین
دیدار روسای جمهور ترکیه و چین در مورد فناوری و سرمایه‌گذاری‌ها
آلمان تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل را مسدود کرد