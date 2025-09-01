باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه تلویزیونی استقلال افغانستان افزود که بر اساس آمار اولیه از زلزله در شرق کشور، دست کم ۱۹ نفر کشته و ده‌ها نفر در ولایت‌های ننگرهار و کنر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، مقام‌های محلی در ولایت ننگرهار بامداد دوشنبه گفتند که در پی این زمین‌لرزه ۹ نفر جان باخته‌اند و ۱۵ تن دیگر در این ولایت مجروح شده‌اند.

شبکه استقلال افزود: گزارش‌ها از ولایت کنر نیز حاکی از آن است که دست‌کم ۱۰ نفر بدنبال زلزله در این ولایت جان باخته‌اند و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

پیشتر مقامات محلی افغانستان اعلام کرده بودند که بر اثر زلزله ۶.۱ ریشتری در این کشور، ۹ نفر جان خود را از دست داده و ۲۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

شبکه اسکای نیوز به نقل از مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) اعلام کرده بود که این زلزله ساعت ۲۳:۴۷ یکشنبه به وقت محلی، شرق افعانستان در نزدیکی مرز پاکستان را لرزاند.

همچنین «ذبیح‌الله مجاهد»، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده بود که زلزله یکشنبه شب در برخی از ولایات شرقی افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی به همراه داشته است.

وی گفته بود که مسئولان محلی و مردم در حال تلاش برای نجات آسیب‌دیدگان هستند و تیم‌های کمکی از مرکز و استان‌های مجاور به محل حادثه اعزام شده‌اند.

همچنین، دفتر والی ننگرهار گزارش داده بود که ۲ کودک در شهرستان دره‌نور، جان خود را از دست دادند و ۱۵ نفر زخمی دیگر شده‌اند.

رسانه‌های افغانستان گزارش داده بودند که زلزله در کنر و لغمان نیز تلفات داشته و شماری از دانشجویان خوابگاه‌های کنر زخمی شده‌اند.

منابع رسمی افغانستان تاکنون آمار دقیقی از میزان خسارات و تلفات ناشی از این زمین لرزه در سایر مناطق شرق این کشور ارائه نکرده‌اند.

در همین حال رویترز به نقل از مسولان حکومت سرپرست افغانستان گزارش داد که نگرانی‌ها از احتمال کشته شدن صد‌ها نفر در زلزله یکشنبه شب در جنوب شرقی این کشور وجود دارد.

منبع: ایرنا