معرفی نخستین رقم زرشک بی دانه دنیا در خراسان جنوبی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه آریان پور - زراعتگر محقق و مروج ارشد زرشک و عناب کشور گفت: زرشک بی دانه به عنوان یک محصول غذایی تنها در ایران شناخته شده است و هیچ کشوری در دنیا به جز ایران این محصول را کشت و توسعه نداده است.

او افزود: تیپ زرشک دانه دار در ارتفاعات و مناطق کوهستانی برخی کشور‌های اروپایی و آسیایی دیده می‌شود، اما ۱۰۰ درصد سطح زیرکشت و تولید زرشک بی دانه دنیا در ایران قرار دارد که بیش از ۹۷ درصد آن طبق آمار سال ۱۴۰۲ در خراسان جنوبی است.

زراعتگر ادامه داد: میزان سطح زیرکشت زرشک در کشور حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ هکتار است که ۲۷ هزار و ۲۰۰ هکتار آن مربوط به خراسان جنوبی است. علیرغم تولید انحصاری این محصول در ایران، اما پژوهش‌های مرتبط با آن تاکنون مغفول مانده است.

بیشتر بخوانید

محقق و مروج ارشد زرشک و عناب کشور بیان کرد: از سال ۱۳۸۸ طرح شناسایی وجمع آوری ژنوتیپ‌های برتر زرشک بی دانه کشور آغاز شده است و موفقیت‌هایی در این زمینه حاصل شده است. از بین توده‌های محلی و کلون‌های تجاری، ژنوتیپ امید بخش B۴ انتخاب شده است که امیدواریم تا پایان امسال یا اوایل ۱۴۰۵ به جامعه کشاورزی معرفی شود.

او گفت: ژنوتیپ B۴ از میان ۱۱۴ ژنوتیپ زرشک دانه دار و بی دانه انتخاب شده و دارای ویژگی‌هایی مانند عملکردی بین ۱ تا ۱.۵ برابر کلون تجاری زرشک بی دانه، وزن حبه ۲ برابر زرشک معمولی، رسیدگی ۱۵ روز دیرتر و قدرت پاجوش دهی بالا و رنگ روشن و کرم مانند شاخساره، از خصوصیات آن است.

زراعتگر تصریح کرد: این ژنوتیپ از خار‌های ریز و کم‌تری نسبت به کلون تجاری زرشک بی دانه بر خوردار است و می تواند صدمات ناشی از انجام امور هرس، تربیت و همچنین برداشت زرشک که ناشی از وجود خار‌های بلند آن است را کاهش دهد.