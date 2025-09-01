باشگاه خبرنگاران جوان - «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین در آغاز بیستوپنجمین دوره برگزاری اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین سخنرانی و بر تعهد چین به توسعه این سازمان و تقویت همکاریهای منطقهای تاکید کرد.
شی در این سخنرانی گفت: چین آماده همکاری با تمام کشورهای عضو برای پیشبرد توسعه باکیفیت سازمان همکاری شانگهای است.
طبق گزارش خبرگزاری تاس، او با اشاره به این موضوع که «اقتصاد ترکیبی کشورهای عضو به حدود ۳۰ تریلیون دلار نزدیک شده» اعلام کرد که نفوذ اقتصادی این سازمان در حال افزایش است.
رئیسجمهور چین اعلام کرد که پکن با هژمونی و تقابل بلوکهای سیاسی مخالف است و از ترویج تجارت آزاد حمایت میکند.
شی جینپینگ خواستار تأسیس هرچه سریعتر بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای و مرکزی برای مقابله با چالشهای امنیتی این سازمان شد.
او همچنین گفت که سرمایهگذاریهای چین در اقتصاد کشورهای عضو شانگهای از ۳۴ میلیارد دلار فراتر رفته است.
شی جینپینگ از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست تا از پتانسیل بازارهای بزرگ خود و مکمل بودن اقتصادی بین آنها بهرهبرداری و مکانیزمهای تجارت و سرمایهگذاری را سادهسازی کنند.
رئیسجمهور چین از شرکتکنندگان در اجلاس سازمان همکاری شانگهای خواست تا به همکاریهای برد-بردی که در آن همه طرفها سود میبرند، تلاش کنند.
منبع: ایسنا