ترامپ: هیچگاه اینقدر حالم خوب نبوده است

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ایندپندنت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، با رد گمانهزنیها در چند روز گذشته در مورد سلامتیاش، در رسانه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد که در زندگیاش «هرگز حالش بهتر از این نبوده است.»
این پیام که روز دوشنبه به اشتراک گذاشته شد، در حالی منتشر شد که پس از غیبت چند روزه رئیس جمهور در انظار عمومی، شایعات در خصوص سلامتی ترامپ در فضای مجازی گسترش یافته بود.
ترامپ همچنین ادعا کرد: واشنگتن دیسی اکنون تنها در عرض ۱۲ روز به منطقهای عاری از جرم و جنایت تبدیل شده است.
شایعات درباره ترامپ پس از گفتگوی رسانهای جیدی ونس، معاون او و اعلام آمادگی اش برای جانشینی ترامپ در صورت وقوع یک «فاجعه هولناک» شروع شد، اما ونس تاکید کرد که رئیسجمهوری آمریکا «در وضعیت خوبی است».
این اظهارنظر به سرعت در شبکههای اجتماعی بازتاب یافت و عبارت «ترامپ مرده است» به یکی از ترندهای جهانی تبدیل شد و غیبت ترامپ در انظار عمومی از زمان تشکیل نشست کابینه در روز سهشنبه، بر شدت شایعات افزود.
همچنین در تصاویری از رئیس جمهوری آمریکا، کبودی روی دست و ورم پاهایش را نشان میداد که به گمانهزنیها درباره سلامت ترامپ دامن زد که کاخ سفید دلیل این کبودیها را ابتلا به «نارسایی مزمن وریدی» اعلام کرد.
رئیس جمهوری آمریکا دو هفته پیش اعلام کرد گارد ملی را به واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا اعزام خواهد کرد و پلیس کلانشهر دی سی را نیز تحت کنترل فدرال (دولت) قرار میدهد تا نظم و امنیت را به پایتخت کشورش که از نظر او، جرم و جنایت در آن دو تا سه برابر سایر نقاط جهان است، بازگرداند.
منبع: ایرنا