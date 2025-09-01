باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- حسین رسولی به مناسبت بیست و ششمین سالروز تأسیس اورژانس اجتماعی اظهار داشت: اورژانس اجتماعی با محوریت رسیدگی به بحران‌هایی همچون اختلافات حاد خانوادگی، همسرآزاری، کودک‌آزاری، طلاق و دیگر مشکلات فردی و خانوادگی، نقشی مؤثر در حمایت از افراد نیازمند ایفا می‌کند و کارکنان این مرکز با تعهد و دلسوزی در کنار آسیب‌دیدگان حضور داشته و امنیت روانی و اجتماعی آنان را تأمین کنند.

وی افزود: این مرکز با بهره‌گیری از خط تلفن ۱۲۳، تیم‌های سیار و پایگاه‌های ثابت، خدمات تخصصی و رایگان را به صورت شبانه‌روزی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.

دسترسی آسان و به‌موقع به این خدمات باعث شده هزاران نفر در شرایط بحرانی بتوانند از حمایت حرفه‌ای اورژانس اجتماعی برخوردار شوند.

رسولی با اشاره به عملکرد اورژانس اجتماعی کردستان در سال جاری گفت: در این مدت ۴ هزار و ۹۸۲ خدمت تخصصی به جامعه هدف ارائه شده است که شامل ۷۴۰ مورد مداخله در بحران، یک‌هزار و ۱۱۶ عملیات توسط تیم‌های سیار و سه‌هزار و ۱۲۶ تماس تلفنی از طریق خط ۱۲۳ بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان گفت: از میان خدمات ارائه‌شده، ۶۹۶ مورد به اختلافات حاد خانوادگی، ۴۱۷ مورد به کودک‌آزاری، ۳۰۹ مورد به افکار یا اقدام به خودکشی و سایر موارد به همسرآزاری، فرار از منزل، بدسرپرستی و سالمندآزاری اختصاص داشته است.

وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان اورژانس اجتماعی ابراز امیدواری کرد: با استمرار این خدمات ارزشمند و ارتقای سطح آگاهی عمومی، شاهد کاهش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی در سطح استان و کشور باشیم.