باشگاه خبرنگاران جوان - ماگومد رمضانوف قهرمان وزن ۸۶ کیلوگرم المپیک پاریس تحت عمل جراحی قرار گرفت و همانطور که از قبل گفته شده بود، مسابقات جهانی ۲۰۲۵ را از دست داد. این کشتی‌گیر داغستانیِ دارای تابعیت بلغارستان در مسابقات قهرمانی جهان در زاگرب شرکت نخواهد کرد.

ترکیب کامل تیم بلغارستان برای حضور در این رقابت‌ها هفته آینده اعلام خواهد شد.

ماگومد رمضانوف بعد از عمل جراحی خود گفت: به لطف خدا، عمل جراحی به خوبی و با خیال راحت انجام شد. حالا باید دوران نقاهت را بگذرانم. می‌خواهم از حمایت باشگاهم زسکا صوفیه تشکر کنم. همچنین می‌خواهم از گریشا گانچف، رئیس باشگاه و کل تیم زسکا، به خاطر حمایتشان تشکر کنم. سال آینده تمام تلاشم را خواهم کرد تا بار دیگر بلغارستان را با مدال طلای جهان در یک رویداد بزرگ خوشحال کنم.

ترکیب احتمالی بلغارستان برای جهانی

نیکولای ویچف، پتار گورنیاشکی، استویان کوباتوف، دیوید دیمیتروف و یوان دیمیتروف پنج نفری هستند که در کشتی فرنگی حضور خواهند داشت.

در کشتی آزاد نیز ایوایلو تیسوف، میکیای نعیم، میخائیل گئورگیف، رمضان رمضانوف، احمد باتایف، احمد ماگامایف و آلن هوبولوف شرکت می‌کنند.