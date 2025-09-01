موتورسواران در لاهه در حمایت از فلسطین راهپیمایی کردند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - صدها موتورسوار روز یکشنبه برای نشان دادن همبستگی با فلسطین در لاهه راهپیمایی کردند. این راهپیمایی توسط گروهی به نام موتورسواران آزاد فلسطین سازماندهی شده بود و افرادی را نه تنها از هلند، بلکه از کشورهای همسایه آلمان و بلژیک نیز به خود جذب کرده بود.
موتورسواران قبل از تشکیل کاروانی در خیابانهای اصلی شهر در میدان مالیولد جمع شدند. این راهپیمایی از چندین مکان از جمله دیوان بینالمللی دادگستری و پارلمان هلند عبور کرد.
بسیاری از موتورسواران پرچمهای فلسطین را حمل میکردند و شالهای سنتی چفیه به سر داشتند.کاروان بعداً به نقطه شروع خود بازگشت، جایی که راهپیمایی به طور مسالمتآمیز به پایان رسید.
تهاجم اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۶۳۵۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و این منطقه محصور را با گسترش قحطی در دومین سال نسلکشی ویران کرده است.
نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد.
اسرائیل همچنین به دلیل جنگ علیه این منطقه محصور با پرونده نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری روبهرو است.
منبع: آناتولی