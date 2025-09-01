مجازات انتشار بدون اجازه تصاویر اشخاص در فضای مجازی چیست؟

طبق قانون مجازات اسلامی، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به حبس و جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اگر تصویری بدون رضایت صاحبش در فضای مجازی منتشر شود، چند اقدام فوری و قانونی می‌توان انجام داد تا از گسترش بیشتر آن جلوگیری کرد.

شهروندان برای این کار باید مدارک و شواهد لازم را جمع‌آوری کرده و برای شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سپس به پلیس فتا مراجعه کنند.

همچنین طبق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی، (ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای) - (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)، «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (۶۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

