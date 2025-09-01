آملی لاریجانی شهادت مقامات دولت مردمی یمن را تسلیت گفت

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله آملی لاریجانی در پیام تسلیت برای شهادت نخست وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
شهادت احمد غالب ناصر الرهودی نخست وزیر کشور یمن به همراه جمعی از وزرا و مقامات دولت مردمی یمن در حمله ناجوانمردانه و تجاوزکارانه رژیم غاصب و جنایت پیشه صهیونیستی موجب تاسف و تالم مسلمانان و تمامی آزادگان جهان گردید و بیش از گذشته ماهیت تروریستی و خوی درندگی این رژیم جنایتکار و حامیان آن را آشکار نمود.
اینجانب ضمن محکومیت این جنایت فجیع شهادت این اسوههای مقاومت را به رهبر مجاهد انصارالله آقای سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، دولت و مردم مقاوم و قهرمان یمن و خانوادههای این شهدا گرانقدر تبریک و تسلیت عرض مینمایم.
از خداوند متعال علو درجات شهدای مظلوم یمنی و نصرت الهی را برای مجاهدین راه حق مسألت دارم.»