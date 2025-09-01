آملی لاریجانی شهادت مقامات دولت مردمی یمن را تسلیت گفت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی شهادت نخست وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن را تبریک و تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله آملی لاریجانی در پیام تسلیت برای شهادت نخست وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

شهادت احمد غالب ناصر الرهودی نخست وزیر کشور یمن به همراه جمعی از وزرا و مقامات دولت مردمی یمن در حمله ناجوانمردانه و تجاوزکارانه رژیم غاصب و جنایت پیشه صهیونیستی موجب تاسف و تالم مسلمانان و تمامی آزادگان جهان گردید و بیش از گذشته ماهیت تروریستی و خوی درندگی این رژیم جنایتکار و حامیان آن را آشکار نمود. 

اینجانب ضمن محکومیت این جنایت فجیع شهادت این اسوه‌های مقاومت را به رهبر مجاهد انصارالله آقای سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، دولت و مردم مقاوم و قهرمان یمن و خانواده‌های این شهدا گرانقدر تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

از خداوند متعال علو درجات شهدای مظلوم یمنی و نصرت الهی را برای مجاهدین راه حق مسألت دارم.»

برچسب ها: مجمع تشخیص مصلحت نظام ، آیت الله آملی لاریجانی ، پیام تسلیت
خبرهای مرتبط
پیام تسلیت دنیامالی در پی درگذشت پهلوان سوخته‌سرایی
استفاده از ظرفیت نمایندگان ادوار مجلس در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام
پیام تسلیت رئیس سازمان صداوسیما در پی درگذشت مترجم صاحب‌نام
زنده‌یاد «موسی اسوار» همتی بلند در پاسداری از گوهر پارسی داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
ثابت کرد آدم سیاستمداریه
۰
۰
پاسخ دادن
شمخانی: فرصت مهمی برای گشایش گره‌های راهبردی ایجاد شده است
عراقچی: درباره اسنپ‌بک در اجلاس شانگهای صحبت خواهد شد
عکس منتشره از سران شانگهای، مربوط به ضیافت غیررسمی و قبل از ورود هیئت ایرانی بوده است
سفیر ایران در کانبرا: نخست‌وزیر استرالیا می‌دانست که اتهامات علیه ایران دروغ است
پزشکیان: هیچ فاصله‌ای بین مردم ایران و پاکستان نیست
بقایی: میراث امام موسی صدر همچنان الهام‌بخش است
زیارت شامگاهی معاون اول رئیس‌جمهور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
پیام تبریک عراقچی پس از قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان در جهان
قالیباف: جوانان کشور در اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی، باانگیزه و پرتلاش هستند
پیام تسلیت رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پی شهادت وزیر اطلاع‌رسانی یمن
آخرین اخبار
آملی لاریجانی شهادت مقامات دولت مردمی یمن را تسلیت گفت
واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به تروریسم دولتی اسرائیل علیه ایران، غزه و لبنان
پزشکیان: سازمان شانگهای در راستای ایجاد جهانی صلح‌آمیزتر و همکاری‌های اقتصادی گام بردارد
پزشکیان: هیچ فاصله‌ای بین مردم ایران و پاکستان نیست
بقایی: میراث امام موسی صدر همچنان الهام‌بخش است
عراقچی: درباره اسنپ‌بک در اجلاس شانگهای صحبت خواهد شد
زیارت شامگاهی معاون اول رئیس‌جمهور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
پیام تسلیت رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پی شهادت وزیر اطلاع‌رسانی یمن
عکس منتشره از سران شانگهای، مربوط به ضیافت غیررسمی و قبل از ورود هیئت ایرانی بوده است
سفیر ایران در کانبرا: نخست‌وزیر استرالیا می‌دانست که اتهامات علیه ایران دروغ است
قالیباف: جوانان کشور در اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی، باانگیزه و پرتلاش هستند
شمخانی: فرصت مهمی برای گشایش گره‌های راهبردی ایجاد شده است
پیام تبریک عراقچی پس از قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان در جهان
لزوم توسعه اورژانس اجتماعی در همه شهر‌های کشور
پیام تبریک رئیس‌جمهور به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در جهان
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب در پی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان
تحریم‌های ناشی از فعال سازی اسنپ بک ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارد/ اروپا ثابت کرد در مسیر آمریکا گام برمی‌دارد
مجموعه پدافند هوایی نقشی ارزنده در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی ایفا کرد
ارتش: رژیم یاغی و جنایتکار صهیونی تهدید جدی علیه بشریت است
داوطلب تحریم نیستیم/ همواره در برابر تحریم‌ها توانستیم در چارچوب و راهبرد‌های مشخص حاکمیت حرکت کنیم
قالیباف واگذاری اختیارات به استانداران را خلاف قانون اعلام کرد
پزشکیان دقایقی قبل وارد تیانجین چین شد
شورش علیه اتحاد مقدس
استفاده از ظرفیت نمایندگان ادوار مجلس در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورای عالی راهبری برنامه هفتم مسئول هماهنگی و تحقق اهداف این قانون است
سپاه: یمن پاسخ کوبنده‌ای به صهیونیست‌ها می‌دهد
تشریح جلسه نظارتی مجلس با وزیر نیرو برای بررسی ناترازی آب و برق
تاکید رئیس‌جمهوری بر تسریع بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه
گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳
پدافند هوایی در راستای تهدیدات نوپدید کارآمدی خود را توسعه دهد