باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرویس امنیت عمومی رژیم تروریستی اسرائیل (شین بت)، پس از تهدید جنبش انصارالله یمن مبنی بر انتقام‌گیری از ترور نخست وزیر این کشور، اقدامات امنیتی پیرامون بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی را تقویت کرد.

خبرگزاری رسمی اسرائیل (کان) گزارش داد که شین بت، پس از تهدید‌های صریح انصارالله مبنی بر انتقام‌گیری از قتل احمد الرهوی، نخست‌وزیر و دیگر مقامات در حمله هوایی اسرائیل به صنعا، پایتخت، در روز پنجشنبه، «اقدامات ویژه و استثنایی» را برای محافظت از مقامات ارشد انجام داده است.که تقریباً ۲۰۰۰ کیلومتر از اسرائیل فاصله دارد، برسند.

روز شنبه، انصارالله ترور نخست وزیر یمن، الرهوی، و وزرایش (که نام یا شماره آنها را ذکر نکرد) را در نتیجه حمله هوایی اسرائیل به صنعا در روز پنجشنبه اعلام کرد.

حمله روز پنجشنبه دومین حمله‌ای است که صنعا را در پنج روز هدف قرار می‌دهد. یکشنبه گذشته، نیروی هوایی اسرائیل به دو ایستگاه برق و سوخت در صنعا حمله هوایی کرد و طبق آمار اعلام شده توسط این گروه، ۱۰ یمنی را شهید و ۹۲ نفر دیگر را زخمی کرد.

شایان ذکر است که ترور رهبران سیاسی و نظامی انصارالله یمن توسط اسرائیل، اقدامی است که نه تنها موجب تضعیف این جنبش نخواهد شد، بلکه به شکل جدی‌تر باعث انسجام داخلی یمنی‌ها و مشروعیت بیشتر مبارزه آنها شده است.

تاریخ نشان می‌دهد هر بار که رژیم صهیونیستی دست به ترور زده، در نهایت با موجی از واکنش‌ها و عملیات‌های قدرتمندتر از سوی مقاومت روبه‌رو شده است.

