انتقال ایساک به لیورپول قطعی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - سرانجام بعد از کش و قوس‌های زیاد انتقال الکساندر ایساک به لیورپول نهایی شد.

این بازیکن سوئدی حاضر نشد که به تمرینات نیوکاسل برگردد و این باشگاه هم مجبور شد که در نهایت او را بفروشد.

فابریتزیو رومانو انتقال ایساک به لیورپول را رسماً اعلام و تاکید کرد که لیورپول با این ستاره سوئدی قرارداد ۶ ساله امضا کرده است.

رقم این انتقال ۱۳۰ میلیون پوند اعلام شده است تا ایساک به گران‌ترین خرید تاریخ بریتانیا تبدیل شود.

لیورپول با جذب این خرید شانس بیشتری برای قهرمانی در لیگ برتر انگلیس خواهد داشت.

قرمز پوشان آنفیلد فصل جدید لیگ برتر انگلیس را هم توفانی آغاز کرده‌اند. آنها آرسنال مدعی اصلی قهرمانی را شکست دادند تا با ۹ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار بگیرند.