طبق اعلام خبرنگار سرشناس ایتالیایی انتقال ستاره نیوکاسل به لیورپول قطعی شد و این بازیکن سوئدی به گران‌ترین خرید تاریخ بریتانیا تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرانجام بعد از کش و قوس‌های زیاد انتقال الکساندر ایساک به لیورپول نهایی شد.

این بازیکن سوئدی حاضر نشد که به تمرینات نیوکاسل برگردد و این باشگاه هم مجبور شد که در نهایت او را بفروشد.

فابریتزیو رومانو انتقال ایساک به لیورپول را رسماً اعلام و تاکید کرد که لیورپول با این ستاره سوئدی قرارداد ۶ ساله امضا کرده است.

رقم این انتقال ۱۳۰ میلیون پوند اعلام شده است تا ایساک به گران‌ترین خرید تاریخ بریتانیا تبدیل شود.

لیورپول با جذب این خرید شانس بیشتری برای قهرمانی در لیگ برتر انگلیس خواهد داشت.

قرمز پوشان آنفیلد فصل جدید لیگ برتر انگلیس را هم توفانی آغاز کرده‌اند. آنها آرسنال مدعی اصلی قهرمانی را شکست دادند تا با ۹ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار بگیرند.

برچسب ها: نیوکاسل ، لیورپول ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
رنان لودی به الشباب پیوست
رسمی؛ کاپیتان سابق پرسپولیس راهی فولاد شد
لیگ برتر انگلیس؛
لیورپول ۱ - ۰ آرسنال/ موشک سوبوسلای، تکلیف جنگ را مشخص کرد + فیلم
خبر‌های بد و خوب برای بارسا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل قطر
ایران - هند؛ تقابل شاگردان قلعه نویی با تیم شگفتی ساز
جنوا ۰ - ۱ یوونتوس/ ستاره رانده شده، فرشته نجات بانوی پیر+ فیلم
اینتر ۱ - ۲ اودینزه/ روز‌های سخت کیوو خیلی زود از راه رسید + فیلم
لیورپول ۱ - ۰ آرسنال/ موشک سوبوسلای، تکلیف جنگ را مشخص کرد + فیلم
درویش: حضور مربیان خوب خارجی در رده‌های پایه بی نظیر است
دورتموند ۳ - ۰ اونیون برلین/ نخستین پیروزی فصل زنبور‌ها با درخشش گیراسی+ فیلم
خط و نشان برنده یزدانی در المپیک: با طلا برمی‌گردم
رایو وایکانو ۱ - ۱ بارسلونا/ توقف شاگردان فلیک در شب جنجالی VAR+ فیلم
کیهانی: حسن یزدانی می‌تواند تمرینات کشتی را آغاز کند
آخرین اخبار
رنان لودی به الشباب پیوست
یامال هم راضی نیست
انتقال ایساک به لیورپول قطعی شد
شکست سنگین اینترمیامی در فینال با نمایش ضعیف مسی
فلیک: اشتباهات زیادی داشتیم/ نباید با غرور بازی کنیم
خط و نشان برنده یزدانی در المپیک: با طلا برمی‌گردم
کیهانی: حسن یزدانی می‌تواند تمرینات کشتی را آغاز کند
رایو وایکانو ۱ - ۱ بارسلونا/ توقف شاگردان فلیک در شب جنجالی VAR+ فیلم
ایران - هند؛ تقابل شاگردان قلعه نویی با تیم شگفتی ساز
اینتر ۱ - ۲ اودینزه/ روز‌های سخت کیوو خیلی زود از راه رسید + فیلم
جنوا ۰ - ۱ یوونتوس/ ستاره رانده شده، فرشته نجات بانوی پیر+ فیلم
دورتموند ۳ - ۰ اونیون برلین/ نخستین پیروزی فصل زنبور‌ها با درخشش گیراسی+ فیلم
لیورپول ۱ - ۰ آرسنال/ موشک سوبوسلای، تکلیف جنگ را مشخص کرد + فیلم
درویش: حضور مربیان خوب خارجی در رده‌های پایه بی نظیر است
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل قطر
تبریک کمیته ملی المپیک به قهرمانی تیم ملی والیبال مردان
درخواست اسکندری از وزیر؛ ورود رشته روابط بین‌الملل ورزشی به دانشکده وزارت خارجه
نوشاد عالمیان قهرمان مسابقات فیدرچک شد
امین اسماعیل‌نژاد مصدوم شد
رسمی؛ مهدی طارمی به المپیاکوس یونان پیوست + فیلم
سلام نظامی تیم ملی والیبال پس از قهرمانی جهان به پرچم ایران + فیلم
نایب قهرمانی تاریخی برادران عالمیان در مسابقات فیدرچک
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی والیبال جوانان ایران
مومنی‌مقدم: قهرمانی جهان را تقدیم مردم عزیز ایران می‌کنم
معرفی برترین‌های مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین اسلالوم
نعمتی: مسابقات کافا باعث تجربه بازیکنان جوان می‌شود
خوشحالی جوانان والیبالیست ایران با پرچم ایران بعد از قهرمانی در جهان + فیلم
تقاضای مجازی؛ مدیرعامل استقلال به دنبال رضایت برای ساپینتو
پیاتزا قهرمانی والیبال ایران را از روی تخت دید
تیم والیبال جوانان ایران قهرمان جهان شد/ ربودن «طلا» از چنگ ایتالیا