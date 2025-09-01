یامال هم راضی نیست

ستاره بارسلونا از تساوی برابر رایو وایکانو و عملکرد تیمش ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارسلونا یک تساوی ناامید کننده را در هفته سوم لالیگا به دست آورد.

آبی اناری‌ها در دیدار برابر رایو وایکانو با تساوی یک بر یک متوقف شدند تا صدر جدول رده‌بندی را از دست دهند.

یامال تک گل بارسلونا را در این بازی از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

به نقل از اسپورت، او بعد از بازی گفت: ما در یک زمین بد بازی کردیم. اشتیاق لازم را نداشتیم، همان‌طور که در بقیه بازی‌های آغاز فصل هم اتفاق افتاد. باید از این موضوع درس بگیریم و بعد از فیفا دی با همان اشتیاقی که فصل گذشته نشان دادیم، بازگردیم.»

او ادامه داد: گل رایو از یک کرنر به ثمر رسید. ما با هم صحبت نمی‌کردیم و کسی اطلاع نداد که یک بازیکن تنها در منطقه است. باید از این موقعیت‌ها درس بگیریم. آنها سعی می‌کردند از پشت دفاع ما نفوذ کنند، اما تساوی به دلیل این توپ‌ها نبود. گل از توپ ثابت آمد و ما باید تا پایان فصل به سبک خودمان ادامه دهیم.»

یامال درباره گلی که به ثمر رساند گفت: پنالتی را خودم گرفتم و برای زدن آن اعتماد به نفس داشتم. همیشه آماده‌ام تا به تیم کمک کنم.»

