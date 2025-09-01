باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) گزارش داد که زلزلهای به بزرگی ۶ ریشتر روز یکشنبه جنوب شرقی افغانستان را لرزاند. خبرنگار الجزیره به نقل از مقامات افغان گزارش داد که این زلزله حداقل ۲۷۰ کشته و بیش از ۵۰۰ زخمی برجای گذاشته است.
این مرکز اعلام کرد که زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است. رویترز به نقل از مقامات محلی اعلام کرد که صدها نفر در این زلزله جان خود را از دست دادهاند.
انبیسی به نقل از مقامات طالبان اعلام کرد که حداقل ۲۵۰ نفر در زلزلهای که شرق کشور را لرزاند، کشته شدهاند.
شایان ذکر است که در اکتبر ۲۰۲۳، زلزلهای استان هرات در غرب افغانستان را لرزاند و دولت افغانستان اعلام کرد که حداقل ۲۴۰۰ نفر در این زلزله جان خود را از دست دادهاند.
منبع: الجزیره