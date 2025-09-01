منابع خبری از کشته شدن بیش از ۲۵۰ نفر درپی زلزله‌ای خبر می‌دهند که شرق افغانستان را لرزانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) گزارش داد که زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر روز یکشنبه جنوب شرقی افغانستان را لرزاند. خبرنگار الجزیره به نقل از مقامات افغان گزارش داد که این زلزله حداقل ۲۷۰ کشته و بیش از ۵۰۰ زخمی برجای گذاشته است.

این مرکز اعلام کرد که زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است. رویترز به نقل از مقامات محلی اعلام کرد که صد‌ها نفر در این زلزله جان خود را از دست داده‌اند.

ان‌بی‌سی به نقل از مقامات طالبان اعلام کرد که حداقل ۲۵۰ نفر در زلزله‌ای که شرق کشور را لرزاند، کشته شده‌اند.

شایان ذکر است که در اکتبر ۲۰۲۳، زلزله‌ای استان هرات در غرب افغانستان را لرزاند و دولت افغانستان اعلام کرد که حداقل ۲۴۰۰ نفر در این زلزله جان خود را از دست داده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: زلزله افغانستان ، استان ننگرهار
خبرهای مرتبط
کمک ۶۰ تنی قطر به زلزله زدگان هرات
آخرین گزارش از زلزله در افغانستان؛ حداقل ۱۹ کشته و ده‌ها زخمی در ننگرهار و کنر
ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی برای زلزله زدگان هرات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از وعده انتقام یمن تا کابینه‌ای در مخفیگاه
وقوع حادثه امنیتی در دریای سرخ
زمین لرزه شدید افغانستان را لرزاند
دفاع ترامپ از جنگ تجاری خود: بدون تعرفه‌ها نابود می‌شدیم
طالبان معاملات فارکس را در افغانستان ممنوع کرد
فون در لاین: به دنبال استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین هستیم
آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در ۴ استان افغانستان
گزارش واشنگتن پست از حقه دولت ترامپ برای جا به جایی مردم غزه
آخرین گزارش از زلزله در افغانستان؛ حداقل ۱۹ کشته و ده‌ها زخمی در ننگرهار و کنر
رهبر جنبش انصارالله: یمنی‌ها در برابر تجاوز اسرائیل تضعیف نخواهند شد
آخرین اخبار
سويدا در گرداب تجزیه: توطئه‌ای برای بازنقشۀ خاورمیانه
موتورسواران در لاهه در حمایت از فلسطین راهپیمایی کردند
آلمان: اسرائیل باید فوراً شرایط غزه را بهبود بخشد
کودکان غزه: قربانیان امروز، بازندگان فردای بی‌رحم
ساکس: توانایی موشکی ایران در جنگ ۱۲ روزه آشکار شد
پوتین: تفاهمات نشست آلاسکا راه را برای صلح در اوکراین هموار می‌کند
پیشنهاد‌های لوکاشنکو برای توسعه فعالیت‌های شانگهای و خنثی‌سازی تحریم
ترامپ: هیچگاه اینقدر حالم خوب نبوده است
شی: پکن با هژمونی و تقابل بلوک‌های سیاسی مخالف است
آخرین گزارش از زلزله در افغانستان؛ حداقل ۱۹ کشته و ده‌ها زخمی در ننگرهار و کنر
«قرن تحقیر» اروپا شروع شد
رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار پایان همه گیری خشونت مسلحانه در آمریکا شد
آمریکا صدور انواع روادید برای همه فلسطینیان را متوقف کرد
پوتین با پزشکیان، اردوغان و مودی دیدار می‌کند
رژیم صهیونیستی بار دیگر بیمارستان شهدای الاقصی در غزه را بمباران کرد
آغاز اجلاس شانگهای با سخنرانی رئیس جمهوری چین
دفاع ترامپ از جنگ تجاری خود: بدون تعرفه‌ها نابود می‌شدیم
وقوع حادثه امنیتی در دریای سرخ
طالبان معاملات فارکس را در افغانستان ممنوع کرد
آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در ۴ استان افغانستان
زمین لرزه شدید افغانستان را لرزاند
از وعده انتقام یمن تا کابینه‌ای در مخفیگاه
رهبر جنبش انصارالله: یمنی‌ها در برابر تجاوز اسرائیل تضعیف نخواهند شد
مرتس: ممکن است جنگ اوکراین به درازا بکشد
فون در لاین: به دنبال استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین هستیم
۷ کشته و ده‌ها زخمی در حملات به غرب سودان
گزارش واشنگتن پست از حقه دولت ترامپ برای جا به جایی مردم غزه
زلنسکی: در حال برنامه‌ریزی حملات جدید به خاک روسیه هستیم
ادعای وزیر جنگ اسرائیل درباره شهادت «ابوعبیده» 
سالروز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان؛ طالبان: هیچ قدرت خارجی در افغانستان ماندگار نیست