باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از یک مرکز جدید تولید موشک در مجتمع نظامی-صنعتی پیشرو این کشور بازدید کرد.

این خبرگزاری افزود: «در ۳۱ آگوست، کیم جونگ اون، دبیرکل حزب کارگران کره و رئیس جمهوری دموکراتیک خلق کره (DPRK)، از تولید جامع موشک‌های تازه پرتاب شده در مجتمع نظامی-صنعتی بازدید کرد و در جریان نتایج ساخت تأسیسات تولید موشک قرار گرفت.»

کیم از اجرای موفقیت‌آمیز طرح کشور برای گسترش قابلیت‌های تولید موشک مطابق با تقاضای مورد انتظار در نیرو‌های مسلح تقدیر کرد.

این گزارش حاکی از آن است که کیم همچنین سه طرح جدید برای گسترش ظرفیت تولید موشک کشور و همچنین لایحه هزینه‌های دفاعی را امضا کرده است.

پیش از این لی جه‌میونگ، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، ادعا کرد که کره‌شمالی در حال توسعه توانایی خود برای تولید سالانه ۱۰ تا ۲۰ بمب هسته‌ای است و خواستار کاهش تنش‌ها در شبه‌جزیره کره شد.

اظهارات لی پس از دیدار روز دوشنبه گذشته او با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید مطرح شد. ترامپ در این دیدار ابراز امیدواری کرد که بتواند بار دیگر با کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی، دیدار کند.

منبع: آر تی