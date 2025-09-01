باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه مِدیکال اِکسپرس در گزارشی آورده است: گوشی پزشکی که در سال ۱۸۱۶ میلادی اختراع شد، بخشی حیاتی از جعبه‌ابزار پزشکان است که برای گوش‌دادن به صدا‌های درون بدن استفاده می‌شود؛ اما این گوشی پزشکی هوشمند قادر است علاوه بر این، تغییرات ظریف ضربان قلب و جریان خون را که برای گوش انسان تشخیص‌ناپذیر هستند، تجزیه‌وتحلیل کند و هم‌زمان نوار قلب (ECG) سریعی نیز بگیرد.

پژوهشگران امپریال کالج لندن و سامانه بهداشت و درمان انگلیس (NHS)، این گوشی هوشمند را در بیش از ۲۰۰ مطب پزشک عمومی و با مشارکت بیش از ۱.۵ میلیون بیمار دچار علائمی مانند تنگی نفس یا خستگی انجام دادند. نتایج نشان داد:

احتمال تشخیص نارسایی قلبی در بیمارانی که با این فناوری معاینه شدند، دو برابر بیشتر بود.

احتمال تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی (ریتم غیر طبیعی قلب که خطر سکته مغزی را افزایش می‌دهد) در این بیماران ۳.۵ برابر بیشتر بود.

احتمال تشخیص بیماری دریچه قلب (که در آن یک یا چند دریچه قلب به‌درستی کار نمی‌کند) نیز تقریباً دو برابر افزایش یافت.

دکتر پاتریک بکتیگر (Patrik Bächtiger) از پژوهشگران ارشد این مطالعه گفت: طراحی گوشی پزشکی به مدت ۲۰۰ سال بدون تغییر مانده بود، تا الان. بسیار شگفت‌انگیز است که یک گوشی هوشمند می‌تواند برای معاینه‌ای ۱۵ ثانیه‌ای استفاده شود و سپس هوش مصنوعی به‌سرعت نتیجه آزمایش را ارائه دهد که نشان می‌دهد آیا فرد نارسایی قلبی، فیبریلاسیون دهلیزی یا بیماری دریچه قلب دارد یا خیر.

دستگاهی به اندازه یک کارتِ بازی

این دستگاه که تقریباً به اندازه یک کارت بازی است، روی قفسه سینه بیمار قرار می‌گیرد تا نوار قلب بگیرد و هم‌زمان صدای جریان خون در قلب را ضبط کند. اطلاعات به صورت امن به فضای ابری فرستاده و با الگوریتم‌های هوش مصنوعی که روی داده‌های ده‌ها هزار نفر آموزش دیده‌اند، تحلیل می‌شوند. نتیجه آزمایش بلافاصله به یک گوشی هوشمند ارسال می‌شود.

چالش‌های پیشِ رو

یافته‌های این پژوهش نشان داد که ۷۰ درصد از مطب‌هایی که این گوشی‌های هوشمند را دریافت کردند، پس از ۱۲ ماه یا استفاده از آن را متوقف کردند یا به ندرت از آن استفاده کردند. این موضوع نشان‌دهنده نیاز به ادغام بهتر این فناوری در جریان کاری معمول پزشکان است.

همچنین، دوسوم افرادی که توسط این دستگاه در معرض خطر نارسایی قلبی شناسایی شدند، پس از انجام آزمایش خون یا اسکن قلبِ بیشتر، مشخص شد که به این بیماری مبتلا نیستند. پژوهشگران تأکید می‌کنند که این فناوری باید تنها برای بیماران دارای علائم (تنگی نفس، خستگی یا تورم پاها) استفاده شود و نه برای معاینه معمول افراد سالم.

با وجود این چالش‌ها، پژوهشگران بر این باورند که این فناوری می‌تواند تحول‌آفرین باشد و نوآوری را مستقیم به دستان پزشکان عمومی برساند و به نجات جان بیماران در محیطی غیر از بیمارستان کمک کند.

این فناوری در نشریه بی‌اِم‌جِی/ BMJ Open معرفی شده است.

منبع: ایرنا