باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسن نتاج صلحدار عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدام وزارت بهداشت در اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی گفت: براساس استعلامهایی که از سازمان سنجش گرفتیم، مشخص شد آمارهای اعلامی از طرف وزارت بهداشت درباره افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی با واقعیت تطابق ندارد و در این زمینه تخلف صورت گرفته و کمیسیون اصل نود نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده و تأکید داشته که وزارتخانه در اجرای مصوبه مجلس برای افزایش ظرفیت، کوتاهی کرده است.
نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به پیشنهاد خود برای رفع این مشکل اظهار کرد: به نظر من بهترین راهکار این است که بیمارستانهای تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف وارد فرآیند آموزش شوند چون اگر این بیمارستانها به کمک دانشگاههای علوم پزشکی بیایند، بخش مهمی از کمبود زیرساختها جبران خواهد شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: کمیسیون اصل نود در گزارش خود تصریح کرده که وزارت بهداشت در سالهای اخیر حتی در حوزه آزمون دستیاری پزشکی نیز از افزایش ظرفیت غفلت کرده است درحالیکه طبق برنامه باید سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد ظرفیت افزایش مییافت تا بخشی از کمبود پزشک در کشور جبران شود، اما این اقدام انجام نشده است و این در حالی است که جان مردم قرار است بهدست پزشکان آینده سپرده شود و نمیتوان در این مسیر با کمتوجهی پیش رفت.
نتاج با تأکید بر لزوم یافتن راهحل عملی تصریح کرد: ما باید دانشجوی باسواد و توانمند تربیت کنیم؛ به همین دلیل تأکید دارم که هم مجلس و هم وزارتخانه باید در کنار هم بنشینند و راهکاری مشترک بیابند تا هم ظرفیتها افزایش یابد و هم کیفیت آموزشی حفظ شود.
نماینده مردم بابل در مجلس یکی از پیشنهادات مهم خود را توجه به مناطق کمتر برخوردار دانست و گفت: بارها اعلام کردهام که باید سهمیه پذیرش دانشجو در استانهای محروم و مرزی بیشتر شود. اگر ما در سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی یا استانهای مرزی، دانشجویان بومی را پذیرش کنیم و آنها تعهد خدمت در همان مناطق داشته باشند، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد چون پزشک بومی برخلاف پزشک تهرانی، تمایل بیشتری به خدمت در زادگاه خود دارد و میتواند بهطور پایدار نیازهای درمانی مردم همان استان را پاسخ دهد.
این نماینده مجلس بیان کرد: افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی یک ضرورت است، اما این افزایش باید هدفمند باشد و وزارت بهداشت بهجای تمرکز صرف بر آمار باید به فکر توزیع عادلانه ظرفیتها و تربیت پزشکان بومی برای مناطق محروم باشد و تنها در این صورت است که میتوانیم مشکل کمبود پزشک را در کشور برطرف کنیم.