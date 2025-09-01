باشگاه خبرنگاران جوان - بارسلونا در هفته سوم رقابت‌های لالیگا به مصاف رایو وایکانو رفت.

آبی اناری‌ها در این بازی با تساوی یک بر یک متوقف شدند.

باوجود آنکه همه رقابت‌های لالیگا با حضور VAR انجام می‌شود، اما ظاهراً در این بازی خبری از این فناوری نبود و این اعتراض آبی اناری‌ها را به دنبال داشت.

فرانکی دی یانگ روایتی عجیب از VAR این دیدار داشت.

کاپیتان بارسلونا گفت: در ابتدا گفتند VAR نیست. بعد گفتند VAR فقط برای آفساید هست. بعد گفتند هیچی نیست. ناگهان گفتند همه چیز هست و باز دوباره گفتند نیست!

او درباره تاثیر نبود کمک داور ویدئویی گفت: با خط دفاعی پیش‌رو، کمی تأثیر دارد اگر VAR نباشد، چون اغلب موقعیت‌های آفساید بسیار نزدیک هستند، بنابراین بله، اگر نباشد تأثیرگذار است.

او در پایان گفت: فکر نمی‌کنم که ۷ امتیاز از ۳ بازی عملکرد خوبی باشد. باید یاد بگیریم که در هر بازی به پیروزی برسیم. در پاس‌هایمان کمی کنترل و دقت نداشتیم. درست است که زمین بازی می‌توانست بهتر باشد، اما آنقدر‌ها هم بد نبود. بعد از بازگشت از تیم ملی، فشار بازی با دو مسابقه در هفته شروع می‌شود. فکر می‌کنم این موضوع به نفع ما خواهد بود، زیرا ریتم بازی منظمی خواهیم داشت و امیدوارم بهبود پیدا کنیم.

بارسا بعد از دو پیروزی پیاپی در فصل جدید لالیگا در این بازی امتیاز از دست داد تا اختلافش با رئال مادرید صدرنشین دو امتیازی شود.