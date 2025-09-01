مدیر مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری می‌گوید: هنرمندان در پرداخت به اتفاقات جنگ ۱۲ روزه در آثار نمایشی خود به موضوعاتی بپردازند که برای مردم ملموس‌تر باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کوروش زارعی مدیر مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری گفت: قطعا تجربه جنگ تحمیلی و تولیداتی که در سینما، تئاتر و تلویزیون پشت سر جنگ هشت ساله وجود دارد به هنرمندان ما کمک می‌کند. اکنون هنر چندرسانه‌ای شده و خیلی فرق کرده است. تئاتر دیگر تئاتر دهه‌های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و حتی ۹۰ نیست.

او افزود: نمایش‌هایی که در چهار سال اخیر مشاهده می‌کنید از تکنولوژی‌ها و موضوعات عجیب و غریبی بهره می‌برد، جنگ ما فرق کرده است، اکنون ما دیگر موشک می‌فرستیم و این که ما این سمت مرز و دشمن آن سمت مرز باشد، نیست. جنگ تن به تن نیست. همه چیز فرق کرده است قطعا تئاتر هم فرق کرده است. موضوعاتی که به آنها می‌پردازیم و شکل اجرایی هم فرق کرده است.

زارعی گفت: ما هم در جنگ ۱۲ روزه از دوستان خواستیم از وقایع و رخداد‌هایی که پیرامون مان برای مردم اتفاق افتاد و مردم مبتلا به آن هستند انتخاب کنند و نمایش‌هایی بنویسند تا همه چیز ملموس‌تر شود.

وی ادامه داد: وقتی این قصه‌ها را روی صحنه می‌بری تماشاگر می‌گوید آن را دیده و لمس کرده و با تجربه زیستی تماشاچی هماهنگ است؛ بنابراین سعی کردیم پنج قصه متفاوت از رخداد‌ها و اتفاقات جنگ ۱۲ روزه را روی صحنه ببریم. سعی کردیم که در موضوعات، ساختار و نگاهی که در اجرا‌ها می‌شود، پرداخت‌های متفاوتی داشته باشیم.

او گفت: به خاطر همین هم گفت‌و‌گو کردیم و نگفتیم هر کسی طرحی دارد برای ما بفرستد. افراد را انتخاب و گفت‌و‌گو کردیم و بر اساس گفت‌و‌گو، طرح‌ها نوشته و خوانده شد. معایب طرح‌ها، نقاط ضعف و قوت گفته شد. استاد مشاور نصرالله قادری هم بالای سر نویسنده‌ها قرار گرفت تا نمایشنامه‌ها به لحاظ فنی و ساختاری کار خوبی از آب دربیاید که در اجرا بتواند مخاطب خود را جذب کند.

زارعی عناوین نمایش‌ها را «دو به علاوه یک منهای یک» به کارگردانی و نویسندگی سیروس همتی، «به وقت سحر» نوشته اصغر گروسی، «رکوئیم سایه‌ها» به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین حبیبی «در پس آن» نوشته سیدمصطفی موتورچی به کارگردانی محمد کاظم‌تبار و «جان پناه» نوشته سیدصدرا میره‌ای و کارگردانی علیرضا فرحناک عنوان کرد.

مدیر مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری افزود: بر اساس برنامه‌ریزی اعلام‌شده، این پنج نمایش طی چهار ماه و به صورت دوره‌ای هر ۲۰ روز در تالار‌های مهر حوزه هنری و سایر تالار‌های منتخب اجرا خواهند شد.

