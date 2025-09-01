باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا جولایی، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، اظهار کرد: خرس قهوه‌ای زخمی که چند روز پیش از ارتفاعات سیوند منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته بود، با وجود تلاش‌های بی‌وقفه محیط‌بانان و نیرو‌های مردمی برای نجات این خرس، درمان‌ها بی‌نتیجه ماند و این حیوان تلف شد.

او افزود: ضعف شدید جسمانی و عفونت ناشی از زخم عمیق در ناحیه پا که موجب آسیب جدی به عصب و ناتوانی طولانی‌مدت در حرکت برای دستیابی به آب و غذا شده بود، علت تلف شدن این خرس بود.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از اطلاع‌رسانی و همکاری طبیعت‌گردان و عشایر منطقه در عملیات زنده‌گیری و انتقال این حیوان قدردانی کرد و این مشارکت را سرمایه ارزشمندی در حفاظت از تنوع زیستی منطقه دانست.

گفتنی است، بامداد روز جمعه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، طبیعت‌گردانی که در ارتفاعات کوه خرسی بودند با خرس زخمی مواجه شدند و موضوع را به سرعت به اداره محیط زیست مرودشت اطلاع دادند.

با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، گروهی با همراهی دامپزشک معتمد به منطقه اعزام و اقدامات لازم انجام شد.

سیوند روستایی از توابع مرودشت است. مرودشت در فاصله ۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست فارس