\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u0627 \u0641\u0634\u0627\u0631 \u062f\u0648\u06af\u0627\u0646\u0647 \u06af\u0631\u0633\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0627\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0645\u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f \u06cc\u06a9 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0644 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u062c\u062f\u0627\u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0647 \u06a9\u0648\u0686 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0648\u0627\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u062f.\n