باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

طرح نظامی‌سازی رژیم صهیونیستی برای محو فلسطین + فیلم

ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به طور رسمی جزئیات اشغال غزه را اعلام نکرده اما در عمل، عملیات های آنها متوقف نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اسرائیل با فشار دوگانه گرسنگی دادن به فلسطینیان و بمباران تلاش می کند یک میلیون فلسطینی را از محل زندگیشان جداکرده و به کوچ به سمت جنوب وادار کند.

مطالب مرتبط
طرح نظامی‌سازی رژیم صهیونیستی برای محو فلسطین + فیلم
young journalists club

چگونه سامانه‌های خودکار اسرائیل مرز بین نظامی و غیرنظامی را محو کردند؟ + فیلم

طرح نظامی‌سازی رژیم صهیونیستی برای محو فلسطین + فیلم
young journalists club

مقایسه معنادار اشغال برلین و غزه توسط نتانیاهو + فیلم

طرح نظامی‌سازی رژیم صهیونیستی برای محو فلسطین + فیلم
young journalists club

اذعان مقامات اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به شکست مفتضحانه نتانیاهو در غزه! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چرخش اقتصادی هند + فیلم
۱۶۱

چرخش اقتصادی هند + فیلم

۱۰ . شهريور . ۱۴۰۴
زیتون‌های بی سر در کرانه باختری + فیلم
۱۴۱

زیتون‌های بی سر در کرانه باختری + فیلم

۱۰ . شهريور . ۱۴۰۴
حضور میلیونی مردم یمن در مراسم تشییع حمله تروریستی صهیونیستها + فیلم
۱۱۸

حضور میلیونی مردم یمن در مراسم تشییع حمله تروریستی صهیونیستها + فیلم

۱۰ . شهريور . ۱۴۰۴
طرح نظامی‌سازی رژیم صهیونیستی برای محو فلسطین + فیلم
۱۱۶

طرح نظامی‌سازی رژیم صهیونیستی برای محو فلسطین + فیلم

۱۰ . شهريور . ۱۴۰۴
اعای پوچی به نام مهد آزادی بیان + فیلم
۵

اعای پوچی به نام مهد آزادی بیان + فیلم

۱۰ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.