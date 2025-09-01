شرکت پالایش نفت تهران در بیانیه خبری شماره یک خود، از مجموعه مسئولان قضایی، اجرایی و رسانه‌ای شهرستان ری به‌دلیل اتخاذ تصمیمات مدبرانه و اقدامات مؤثر در پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم قانونی این مجتمع پالایشی قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت پالایش نفت تهران یکشنبه شب در بیانیه‌ای با ابراز احترام و امتنان، از دادستان ری، معاون عمرانی استانداری تهران، فرماندار ویژه شهرستان ری، اصحاب رسانه و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط، به‌خاطر نقش‌آفرینی مؤثر و اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از تجاوز به حریم عملیاتی پالایشگاه تقدیر کرد.

در این بیانیه، اقدام صورت‌گرفته «شایسته و در راستای صیانت از حقوق قانونی و حفظ حریم عملیاتی» توصیف شده و به‌عنوان نشانه‌ای از «اهتمام جدی و تعهد حرفه‌ای مسئولان» در پاسداشت نظم شهری، رعایت اصول توسعه پایدار و حمایت از زیرساخت‌های تولیدی و راهبردی کشور ارزیابی شده است.

شرکت پالایش نفت تهران همچنین با تاکید بر اهمیت ادامه تعامل سازنده بین بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی، ابراز امیدواری کرده است که این همکاری‌ها با انسجام بیشتری تداوم یافته و به ارتقای سطح بهره‌وری، امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مردم بینجامد.

در پایان این بیانیه آمده است: از حسن توجه و حمایت‌های بی‌دریغ مسئولان محترم، صمیمانه سپاسگزاریم و توفیقات روزافزون ایشان را در خدمت به منافع عمومی و اعتلای کشور عزیزمان ایران، از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

منبع: روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران 

برچسب ها: پالایشگاه تهران ، ساخت و ساز غیرمجاز
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری از دو پالایشگاه جدید در سال جاری/ تولید روزانه ۲.۴ میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی
هدف‌گذاری تولید ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه هفتم
افزایش ظرفیت دریافت خوراک پالایشگاه ششم پارس جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مردم نگران قیمت نباشند شیب کاهشی قیمت برنج استمرار دارد
نارضایتی مردم از پیش‌فروش خودرو/ اتحادیه نمایشگاه داران: کسی پاسخگو نیست
قانون مالیات بر سوداگری؛ گامی بلند برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی
سهم بالای ایران در بازار آبزیان چین/ فرصت طلایی برای جهش صادرات
سد‌های مهم تنها ۳۹ درصد آب دارند/ آب ۱۳ سد کمتر از ۱۰ درصد
بیانیه پالایشگاه تهران در حمایت از رویکرد مسئولان شهرستان ری در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز
آخرین اخبار
بیانیه پالایشگاه تهران در حمایت از رویکرد مسئولان شهرستان ری در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز
نارضایتی مردم از پیش‌فروش خودرو/ اتحادیه نمایشگاه داران: کسی پاسخگو نیست
مردم نگران قیمت نباشند شیب کاهشی قیمت برنج استمرار دارد
سد‌های مهم تنها ۳۹ درصد آب دارند/ آب ۱۳ سد کمتر از ۱۰ درصد
سهم بالای ایران در بازار آبزیان چین/ فرصت طلایی برای جهش صادرات
قانون مالیات بر سوداگری؛ گامی بلند برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی
توقف اجرای صورتجلسه شورای شهرداران مناطق تهران برای دور زدن مقررات نظام مهندسی
وابستگی بالای کشور به گاز طبیعی/ نقش کلیدی گازبانان در مصرف بهینه
کاهش کیفیت هوا طی ۵ روز آینده در نیمه شرقی کشور
بیش از ۹۰ درصد مناطق روستایی به کشاورزی اختصاص دارد
چشم‌انداز جدید ریلی ایران در روسیه برای تکمیل کریدور شمال-جنوب
پایش بیش از ۸۴ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی و معابر شهری در دولت چهاردهم
بخشنامه بیمه مرکزی برای رفع نگرانی مالکان خودرو‌های نامتعارف برای استفاده از بیمه بدنه
امضای تفاهم‌نامه همکاری اروندان و ملی حفاری ایران
صدور قبض‌های نجومی برای مشترکانی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند
دهیاری‌ها می‌تواند برق سبز خود را در بورس انرژی بفروش برسانند 
بهره برداری از فاز دوم خط اضطراری انتقال آب از سد طالقان
صرفه‌جویی بیش از ۱۳ همتی با نوسازی تراکتور‌های فرسوده از کاهش مصرف سوخت
تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر روستایی به امضا رسید
ثبت سفارش ۱۵۰ هزارتن برای ترمیم ذخایر راهبردی در مردادماه
دستور وزیر نیرو برای تهیه لایحه جرم انگاری استخراج غیرقانونی رمز ارز صادر شد
بخش مسکن تا دو سال آینده همچنان درگیر رکورد است
ارزش بذر مصرفی کشور بالای یک میلیارد دلار است
عملیاتی شدن طرح ضمانت واحدهای مسکونی در کشور
وصول ۹.۸ همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال‏/ شناسایی ۵۱۲ مؤدی مشکوک به پول‌شویی
کشاورزی فراسرزمینی در سطح یک‌میلیون هکتار اجرا می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۹ شهریور ماه
راه‌اندازی قطار گردشگری تهران - همدان از ۱۳ شهریور
تاکید ایران و ارمنستان بر توسعه کریدور ریلی پایدار در منطقه راه آهن‌های CIS
مالیات تاکسی‌ها، وانت‌بارها، اینترنتی‌ها و خودرو‌های پلاک «ع» اعلام شد