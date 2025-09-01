باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت پالایش نفت تهران یکشنبه شب در بیانیه‌ای با ابراز احترام و امتنان، از دادستان ری، معاون عمرانی استانداری تهران، فرماندار ویژه شهرستان ری، اصحاب رسانه و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط، به‌خاطر نقش‌آفرینی مؤثر و اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از تجاوز به حریم عملیاتی پالایشگاه تقدیر کرد.

در این بیانیه، اقدام صورت‌گرفته «شایسته و در راستای صیانت از حقوق قانونی و حفظ حریم عملیاتی» توصیف شده و به‌عنوان نشانه‌ای از «اهتمام جدی و تعهد حرفه‌ای مسئولان» در پاسداشت نظم شهری، رعایت اصول توسعه پایدار و حمایت از زیرساخت‌های تولیدی و راهبردی کشور ارزیابی شده است.

شرکت پالایش نفت تهران همچنین با تاکید بر اهمیت ادامه تعامل سازنده بین بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی، ابراز امیدواری کرده است که این همکاری‌ها با انسجام بیشتری تداوم یافته و به ارتقای سطح بهره‌وری، امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مردم بینجامد.

در پایان این بیانیه آمده است: از حسن توجه و حمایت‌های بی‌دریغ مسئولان محترم، صمیمانه سپاسگزاریم و توفیقات روزافزون ایشان را در خدمت به منافع عمومی و اعتلای کشور عزیزمان ایران، از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

منبع: روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران