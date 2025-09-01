باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حضور میلیونی مردم یمن در مراسم تشییع حمله تروریستی صهیونیستها + فیلم

تصاویری از حضور میلیونی مردم یمن در مراسم تشییع حمله تروریستی صهیونیست‌ها را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - میلیون‌ها نفر از مردم یمن در مراسم تشییع حمله تروریستی صهیونیست‌ها حضور یافتند.

 

