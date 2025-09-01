جنجال در فینال کاپ کونکاکاف؛ مسی و اینترمیامی در حسرت جام

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال اینترمیامی بامداد دوشنبه و از ساعت ۳:۳۰ به مصاف سیاتل ساندرز رفت؛ دیداری که در فینال لیگ کاپ کونکاکاف برگزار شد و مسی به دنبال آن بود تا جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

مسی با وجود حضور در زمین بازی نتوانست مانع شکست تیمش شود و شاهد باخت ۳ بر صفر اینترمیامی در این دیدار بود. میامی نیمه نخست را با شکست یک بر صفر به رختکن رفت و در نیمه دوم علی‌رغم تلاشی که داشت ۲ بار دیگر (۸۲ و ۸۹) دروازه خود را باز شده دید. در این نیمه آنها چند موقعیت مسلم گلزنی را از دست دادند تا در پایان با بهت و حسرت زمین را ترک کنند.

بعد از سوت پایانِ این دیدار بین بازیکنان دو تیم درگیری شدیدی شکل گرفت و کنترل از دست داور میدان خارج شد. در تصاویر منتشر شده بازیکنان دو تیم ضرباتی را به هم وارد می‌کنند و این درگیری حتی به کادر فنی دو تیم هم کشیده می‌شود. با وجود تلاش مسئولان امنیتی برای جدا کردن بازیکنان درگیر، با هجوم بازیکنان به سمت یکدیگر، این نزاع شدت بیشتری گرفت.

پرتاب آب دهان از سوی لوئیس سوارز به یکی از اعضای کادرفنی سیاتل ساندرز یکی از تصاویر زشت منتشر شده در این درگیری است. در مقابل تصویر لیونل مسی، اسطوره آرژانتینی که از این هرج و مرج دوری می‌کرد نشان از تفاوت وی با بازیکن جنجالی میامی دارد. مسی در این تصویر به گرمی به کریستین رولدان، بازیکن سیاتل، پیروزی و کسب عنوان قهرمانی را تبریک می‌گوید.