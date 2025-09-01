وزیر خارجه ایران در پیامی نوشت: ضمن ابراز تسلیت و همدلی صمیمانه با ملت بزرگ افغانستان و خانواده‌های داغدار، ایران آمادگی کامل خود برای ارسال کمک را اعلام می‌دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه و در پی جان‌باختن و جراحت صد‌ها نفر از مردم افغانستان در پی وقوع زمین‌لرزه در جنوب‌شرق این کشور، پیام تسلیت صادر کرد. 

در این پیام آمده است: اندوه و تأسف عمیق خود، دولت و مردم ایران از وقوع زلزله شدید در شرق افغانستان را که منجر به جان‌باختن و زخمی شدن صد‌ها تن از مردم شریف این کشور شد، اعلام می‌نمایم. 

عراقچی افزود: در این لحظات سخت و مصیبت بزرگ، ضمن ابراز تسلیت و همدلی صمیمانه با ملت بزرگ افغانستان و خانواده‌های داغدار، جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل خود را برای ارسال کمک‌های امدادی، درمانی و انسانی اعلام می‌دارد.

وزیر خارجه ایران تاکید کرد: دل‌های ما در کنار مردم مقاوم افغانستان است و امیدواریم با همکاری منطقه‌ای و مشترک، بتوان این مصیبت را پشت سر گذاشت و تسکینی بر آلام سانحه دیدگان فراهم آورد. ‏

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ایران ، زلزله افغانستان
سپاه: یمن پاسخ کوبنده‌ای به صهیونیست‌ها می‌دهد