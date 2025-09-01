قطعه دوم آزادراه تهران-شمال به مدت ۴ روز مسدود شد

رئیس پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد؛ قطعه دوم آزادراه تهران-شمال از روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ در هر دو جهت مسدود خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: به دلیل انجام عملیات عمرانی و راهسازی، قطعه دوم آزادراه تهران-شمال از روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ در هر دو جهت مسدود خواهد بود.

وی افزود: طی این مدت، امکان تردد در این بخش از آزادراه وجود ندارد و رانندگان و مسافران عزیز که قصد سفر به استان‌های شمالی و شهر‌های مسیر چالوس را دارند، لازم است از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

رئیس پلیس راه توصیه کرد: رانندگانی که از آزادراه تهران-شمال در قطعه اول عبور کرده‌اند، پس از رسیدن به انتهای این قطعه، از جاده قدیم و مسیر‌های شهرستانک و کندوان برای ادامه مسیر خود استفاده نمایند.

همچنین سرهنگ کرمی‌اسد تأکید کرد: با توجه به احتمال افزایش بار ترافیکی در این ایام، پیشنهاد می‌شود رانندگان برای کاهش ترافیک، از محور‌های جایگزین فیروزکوه، هراز، آزادراه رشت-قزوین و مسیر رودبار-منجیل نیز استفاده کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این محدودیت تردد به منظور ایمنی و تسهیل انجام عملیات راهسازی اعمال شده و از همکاری و همراهی شهروندان سپاسگزاریم.

