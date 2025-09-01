جا خوش کردن گرما در مازندران

هوای گرم و شرجی تا پنجشنبه در مازندران ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شعبانپور کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: هوای گرم و شرجی تا پنجشنبه ۱۳ شهریور در مازندران ادامه دارد.

او افزود: در این مدت آسمان بیشتر مناطق استان، صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

شعبانپور گفت: دمای هوا در این مدت در مناطق مختلف استان تا ۳۵ درجه هم می‌رسد.

کارشناس هواشناسی مازندران افزود: برای عبور از روز‌های گرم تابستانی، مردم همچنان باید در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند.

شعبانپور گفت: از بعدازظهر پنجشنبه تا شنبه ۱۵ شهریور آسمان استان ابری تا نیمه‌ابری همراه با افزایش موقتی ابر خواهد بود و در ارتفاعات به‌ویژه نیمه غربی احتمال رگبار‌های پراکنده و رعد و برق وجود دارد.

او وضعیت دریای خزر را امروز با موج کوتاه و مناسب برای فعالیت‌های دریایی اعلام کرد.

منبع:حبرگراری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
