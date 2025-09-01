سرانجام ورزشگاه تختی قم به کجا رسید؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی _ ورزشگاه تختی بانوان قم یکی از پروژه‌های مهم ورزشی استان به‌شمار می‌رود که با هدف ارتقای زیرساخت‌های ورزشی شهری طراحی شده است.

این مجموعه با مساحتی بالغ بر ۲۵ هزار متر مربع، شامل زمین چمن استاندارد، سکوهای تماشاگران، محوطه‌سازی و فضاهای جانبی است.

طبق برآوردهای اولیه، مجموع هزینه‌های صرف‌شده برای ساخت و تجهیز این ورزشگاه تاکنون از مرز ۱۵۰ میلیارد ریال عبور کرده است؛ رقمی که با توجه به تأخیردر بهره‌برداری، مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته است.

حسن سلطانی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم، با ابراز تأسف و عذرخواهی از تأخیر در بهره‌برداری از ورزشگاه تختی گفت: در روزهای ابتدایی مسئولیتم، گزارشی تهیه شد که بر اساس آن مقرر گردید این مجموعه ورزشی در هفته دولت افتتاح شود.

او با اشاره به قرارداد جدیدی که هفته گذشته با پیمانکار پروژه منعقد شده، افزود: مدت این قرارداد ۴۵ روزه است و تجهیز کارگاه نیز انجام شده است. امیدواریم با نظارت دقیق و مدیریت مؤثر از سوی مجموعه اداره‌کل، و همچنین اجرای متعهدانه از سوی پیمانکار، عملیات تکمیل محوطه و پیرامون ورزشگاه به‌سرعت پیش رود.

سلطانی خاطرنشان کرد: زمین چمن این مجموعه از دو سال پیش آماده بهره‌برداری است، اما عملیات محوطه‌سازی و تکمیل زیرساخت‌های پیرامونی همچنان در دست اجراست.

او همچنین به ضعف جدی زیرساخت‌های ورزشی استان در حوزه بانوان اشاره کرد و گفت: قم به‌طور کلی فاقد امکانات مناسب برای ورزش بانوان است و البته در این ورزشگاه ممکن است تبعاتی را به لحاظ ترافیکی مواجه باشیم.

سلطانی ابراز امیدواری کرد که تا اول آبان‌ماه، شاهد افتتاح رسمی ورزشگاه تختی باشیم.