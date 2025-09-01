برخورد قاطع پلیس با مسافران مخل امنیت در رضوانشهر

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حامد شادبهر، فرمانده انتظامی رضوانشهر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری در شهر پره سر و روستای اردجان، مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که چند نفر مسافر غیربومی پس از تصادف با سلاح سرد به مردم حاضر حمله ور و باعث ایجاد رعب و وحشت و درگیری شدند.

فرمانده انتظامی رضوانشهر تصریح کرد: مأموران با اقدام سریع و قاطع، عاملان نزاع و درگیری را شناسایی و دستگیر کرده و از نامبردگان ۴ قبضه سلاح سرد کشف کردند.

به گفته سرهنگ شادبهر، متهمان که سه مرد ۳۴، ۳۶ و ۳۸ بودند پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

او با بیان اینکه برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم و آسایش عمومی در دستور کار پلیس است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان