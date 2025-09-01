برخورد قاطع پلیس با مسافران مخل امنیت در رضوانشهر

فرمانده انتظامی رضوانشهر از دستگیری سه مسافر در این شهرستان خبر داد که با سلاح سرد موجب ایجاد درگیری در منطقه اردجان پره‌سر شده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حامد شادبهر، فرمانده انتظامی رضوانشهر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری در شهر پره سر و روستای اردجان، مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که چند نفر مسافر غیربومی پس از تصادف با سلاح سرد به مردم حاضر حمله ور و باعث ایجاد رعب و وحشت و درگیری شدند.

فرمانده انتظامی رضوانشهر تصریح کرد: مأموران با اقدام سریع و قاطع، عاملان نزاع و درگیری را شناسایی و دستگیر کرده و از نامبردگان ۴ قبضه سلاح سرد کشف کردند.

به گفته سرهنگ شادبهر، متهمان که سه مرد ۳۴، ۳۶ و ۳۸ بودند پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

او با بیان اینکه برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم و آسایش عمومی در دستور کار پلیس است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: پلیس گیلان ، نزاع و درگیری
