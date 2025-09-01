باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مصطفی فاطمی گفت: نمایشگاه بین‌المللی سفر، طبیعت‌گردی، ماجراجویی، آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و تجهیزات وابسته یکی از بزرگترین و پرمخاطب‌ترین نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه طبیعت‌گردی است که هر ساله با حضور گسترده شرکت‌های مطرح داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه این رویداد مورد توجه جوانان، طبیعت‌گرد‌ها و سفر دوستان قرار داد، افزود: امسال نمایشگاه سفر و طبیعت‌گردی در وسعتی بیشتر و با مشارکت گسترده‌ای از فعالین این حوزه در فضای مفید بالغ بر ۱۳ هزار متر مربع و ۳۰ هزار فضای نمایشگاهی برگزار خواهد شد.

فاطمی ادامه داد: نمایشگاه پیش رو در چهار سالن شامل تجهیزات کمپ و کوهنوردی، آفرود و خودروها، خودرو‌های دو دیفرانسیل و سالن تجهیزات طبیعت‌گردی برپا خواهد شد و با در نظر گرفتن زوایای مختلفی از سفر و طبیعت‌گردی، توسعه سفر‌های داخلی، کاهش خروج ارز و فرهنگ‌سازی برای سفر مسئولانه و حفاظت از طبیعت را در پی خواهد داشت.

نمایشگاه بین‌المللی سفر، طبیعت‌گردی، ماجراجویی، آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و تجهیزات وابسته روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران افتتاح خواهد شد و تا روز ۱۶ ماه جاری ادامه خواهد یافت. همچنین مراسم افتتاحیه این رویداد در ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه در محل مذکور برگزار خواهد شد.