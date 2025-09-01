مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: هشتمین نمایشگاه بین‌المللی سفر و طبیعت‌گردی از ۱۲ الی ۱۶ شهریور در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار می‌شود، با برنامه ریزی‌های انجام شده، میز‌های تخصصی گردشگری در این رویداد مشارکت فعال خواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مصطفی فاطمی گفت: نمایشگاه بین‌المللی سفر، طبیعت‌گردی، ماجراجویی، آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و تجهیزات وابسته یکی از بزرگترین و پرمخاطب‌ترین نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه طبیعت‌گردی است که هر ساله با حضور گسترده شرکت‌های مطرح داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه این رویداد مورد توجه جوانان، طبیعت‌گرد‌ها و سفر دوستان قرار داد، افزود: امسال نمایشگاه سفر و طبیعت‌گردی در وسعتی بیشتر و با مشارکت گسترده‌ای از فعالین این حوزه در فضای مفید بالغ بر ۱۳ هزار متر مربع و ۳۰ هزار فضای نمایشگاهی برگزار خواهد شد.

فاطمی ادامه داد: نمایشگاه پیش رو در چهار سالن شامل تجهیزات کمپ و کوهنوردی، آفرود و خودروها، خودرو‌های دو دیفرانسیل و سالن تجهیزات طبیعت‌گردی برپا خواهد شد و با در نظر گرفتن زوایای مختلفی از سفر و طبیعت‌گردی، توسعه سفر‌های داخلی، کاهش خروج ارز و فرهنگ‌سازی برای سفر مسئولانه و حفاظت از طبیعت را در پی خواهد داشت.

نمایشگاه بین‌المللی سفر، طبیعت‌گردی، ماجراجویی، آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و تجهیزات وابسته روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران افتتاح خواهد شد و تا روز ۱۶ ماه جاری ادامه خواهد یافت. همچنین مراسم افتتاحیه این رویداد در ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه در محل مذکور برگزار خواهد شد.

نمایشگاه بین‌المللی سفر و طبیعت‌گردی

برچسب ها: صنعت گردشگری ، میراث فرهنگی ، نمایشگاه بین المللی ، شهر آفتاب
